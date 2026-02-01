Boxeo Jarrell Miller pierde el peluquín en plena pelea y esta es la insólita razón El boxeador estadounidense reaccionó a la perdida de su peluquín tras vencer a Kingsley Ibeh.

Video ¡Nunca antes visto! Boxeador pierde el peluquín en plena pelea

El boxeador estadounidense Jarrell Miller protagonizó un momento nunca antes visto en su pelea del sábado cuando enfrentó a Kingsley Ibeh en el Madison Square Garden.

En el segundo round, Miller recibió una ráfaga de golpes por parte de Ibeh que le obligaron a retroceder y a inclinar su cabeza hacia atrás, momento en el que comenzó a desprenderse su peluquín de la parte de enfrente.

Miller acabó el asalto y posteriormente se fue a su equina para arrancarse el peluquín y lanzarlo hacia la multitud. Incluso, en redes sociales hay videos del público jugando y poniéndose el peluquín para tomarse fotos y enmarcar el gracioso momento.

El Big Boy, como se le conoce a Miller, de 37 años, terminó la pelea sin el peluquín y se quedó con la victoria sobre Ibeh por decisión dividida.

"He slapped that s*** off."



Jarrell Miller reacts to losing his hair during his win over Kingsley Ibeh 🤣



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yM7Ix8zOQK — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

Al término de la pelea, el boxeador de peso pesado habló en DAZN donde reveló que usó el peluquín porque dos días atrás perdió el cabello de forma insólita.

"Llegué a casa de mi mamá y vi unas botellas de champú en la mesa. Me puse el champú y era como blanqueador de amonio. Literalmente perdí el pelo hace como dos días. Así que llamé a mi mánager y le dije ‘consígueme una de esas melenas’”, explicó Miller entre risas.