Box Saúl 'Canelo' Álvarez recibe reto de Jake Paul desde el hospital

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, recibió un peculiar reto por parte de Jake Paul, peleador que perdió por nocaut su combate ante Anthony Joshua.

De hecho, el 'Problem Child' acabó muy mal el referido combate, incluso con doble rotura de mandíbula, por lo que fue llevado al hospital en donde se le hicieron los estudios pertinentes.

Justamente el menor de los hermanos Paul publicó un mensaje con su radiografía que impactó a todos después del combate ante Paul.

"Doble rotura de mandíbula. Tráiganme al Canelo en 10 días", escribió el boxeador.