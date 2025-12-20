    Box

    Saúl 'Canelo' Álvarez recibe reto de Jake Paul desde el hospital

    Doble rotura de mandíbula no impide que se geste una fuerte declaración en pleno hospital.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡No habrá revancha con ‘Canelo’ Álvarez! Crawford anuncia difícil decisión

    Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, recibió un peculiar reto por parte de Jake Paul, peleador que perdió por nocaut su combate ante Anthony Joshua.

    De hecho, el 'Problem Child' acabó muy mal el referido combate, incluso con doble rotura de mandíbula, por lo que fue llevado al hospital en donde se le hicieron los estudios pertinentes.

    Justamente el menor de los hermanos Paul publicó un mensaje con su radiografía que impactó a todos después del combate ante Paul.

    "Doble rotura de mandíbula. Tráiganme al Canelo en 10 días", escribió el boxeador.

    'Canelo' Álvarez es actualmente el rankeado número 1 en la categoría de las 168 libras después de que Terence Crawford anunciara su retiro.

