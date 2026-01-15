Más Deporte Anuncian el regreso del 'Canelo' Álvarez a los cuadriláteros EL boxeador mexicano reaparecerá luego de su derrota frente a Terence Crawford.

Video Última hora: Dan importante anuncio sobre el futuro del ‘Canelo’

Después de su derrota ante T erence Crawford y estar alejado de los cuadrilateros, se dio a conocer la fecha en la que S aul ‘Canelo’ Álvarez reapaecerá.

Fue a través de un video donde el jeque saudí, Turki Alalshikh, informó que será el próximo mes de septiembre cuando el boxeador mexicano reaparezca en Arabia Saudita.

“ Esperen la gran pelea del 12 de septiembre, y esta será la primera cartelera de Canelo Promotions. Se llamará ‘Mexico contra el mundo’, todos los peleadores del equipo de Canelo contra el mundo. Y Álvarez en el evento principal por el titulo mundial y será una sorpresa en Arabia Saudita”, señaló Turki Alalshikh.

Fue en el pasado mes de septiembre del 2025 cuando Saúl ‘Canelo’ Álvarez disputó su último combate ante Terence Crawford en Las Vegas, Nevada, en donde el mexicano perdió por decisión unánime.