Valorado en más de 100 mil dólares con 10 quilates de piedras engarzadas en oro amarillo fue presentado este miércoles como el primer anillo de campeonato indiscutido del Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés) para el vencedor de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

La argolla será entregada al campeón único de peso Supermediano (Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo).

Y fue anunciado como el primero de la serie WBC Undisputed Crown.

En un comunicado, el CMB explica que es "una visión conceptualizada por Rasheen Farlow, socio estratégico del WBC (estrategia global de marca y asociaciones culturales), y se hizo realidad gracias a la élite de artesanía de Jason of Beverly Hills".

"El cinturón siempre será sagrado en el boxeo, es la joya de la corona de la tradición. ¿Pero un anillo? Un anillo trae el legado a tus dedos. Es un monumento portátil", explicó Jason Arasheben, CEO de Jason of Beverly Hills.

La prenda luce tanto en la parte superior e inferior las palabras World Champion, entorno al logo del WBC que está engastado sobre el verde característco de la institución. El resto de piedras de colores representan los demás títulos que se disputan.

El lateral del anillo presenta la fecha de la pelea sobre el logotipo de la revista Ring, y un par de guantes de boxeo y el otro lado dice "Undisputed". Además de mostrar, también, las letras WBC en diamantes y el año.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearán el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y es copromocionado por Riyah Season de Turki Alalshikh y Zuffa Boxing, promovido por Dana White el CEO de UFC como parte de TKO.