Alana Flores protagonizará una pelea inédita frente a Gala Montes en el show Supernova Strikers este domingo, un enfrenamiento que ha generado tanto expectativa como polémica por la forma en la que aficionados llevan el boxeo a niveles de alta demanda.

En Faitelson sin censura, la influencer Alana Flores habló acerca de la polémica generada por el propio David Faitelson en la que dio poca relevancia a este tipo de eventos entre ‘streamers’ o ‘influences’ por inmiscuirse en disciplinas respetadas como el boxeo y que se autodenominó “purista”.

David Faitelson llamó como un espectáculo a este tipo de eventos y cuestionó a Alana Flores sobre qué le diría a estos “puristas del boxeo” entre los cuales él se encuentra.

“Soy una persona que realmente le pone mucha pasión y mucho esfuerzo y la verdad me he tomado las cosas como tal, por eso hablo mucho sobre el respeto al boxeo. Lo he dicho bastante no soy boxeadora profesional ni amateur, es probable que dé el salto a amateur, pero cada quien tendrá su opinión”, indicó Alana Flores.

¿ALANA FLORES SE DEDICARÁ AL BOXEO PROFESIONAL?

El entusiasmo de la influencer hizo que David Faitelson señalara que la ve con madera de boxeadora profesional su se dedicara a ello a plenitud, pero Alana Flores respondió que se trata de una responsabilidad que debe llevarse con mucha disciplina y a la cual no le reditúa lo mismo que ser ‘streamer’ o ‘influencer’.

“No creo (ser boxeadora profesional), porque quiero ser mamá joven. Mi entrenador dijo que no vamos por el dinero, por nada, es para que te lo demuestres a ti misma, me acaba de meter esa idea esta semana, es un entrenador profesional, entrena a Pitbull Cruz.

“No creo dedicarme nunca a este deporte porque es muy duro, el estilo de vida es muy pesado. La dieta, ¡ay no, horrible! Es muy incómodo porque cuando eres mujer te sientes fea, gorda, no está en mis planes dedicarme a esto”, indicó Alana Flores.

Respecto a que si la pelea con Gala Montes sólo es para generar espectáculo, dinero y fama, Alana Flores indicó que ella se toma muy en serio este tipo de eventos.

“No es mi caso. El beneficio no es tan grande, porque es muy desgastante. Cambia tu estilo de vida, dejar de dormir hasta las 3 de la madrugada. Mi pareja (Sebastián Cáceres) se dedica al deporte de manera profesional y eso genera respeto a ese tipo de personas. Económicamente es un gasto gigante. Mentalmente es difícil sobrellevar comentarios de muchas personas.

“Dejas de lado tu contenido personal por dedicar al boxeo que es a lo que me dedica porque empieza a ver menos ingresos. Por mi parte es pasión 100 por ciento”, remató Alana Flores en Faitelson sin censura.