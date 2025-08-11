    Boxeo

    CMB avala Supernova Boxing donde peleará Alana ante Gala Montes

    El organismo más famoso del boxeo profesional CMB ha pedido respetar medidas específicas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¿Se viene el debut profesional? CMB apadrina velada de Alana Flores

    Supernova Boxing, velada de boxeo de influencers encabezada por Alana Flores, dio a conocer que contará con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), uno de los organismos más importantes de dicho deporte.

    “El evento contará con el aval del organismo más importante del boxeo mundial, garantizando integridad, seguridad y supervisión profesional en cada combate", se lee en el comunicado de la organización.

    El CMB ha pedido una serie de requisitos y medidas para hacer del evento un lugar seguro para todos los participantes, ya que ha exigido a la organización exámenes médicos antes cada pelea y el alta médica obligatoria para subir al ring, además de la aplicación de reglas oficiales de boxeo, y réferis con amplia experiencia.

    La velada, a llevarse a cabo el domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, contará con la pelea estelar entre las influencers mexicanas Alana Flores y Gala Montes.

    Alana viene de ganar su tercer campeonato de la Velada del Año V, organizada por el streamer español Ibai Llanos, y es amplia favorita para llevarse la noche en el nuevo evento boxístico que busca acercar a las nuevas generaciones.

    CARTELERA SUPERNOVA BOXING 2025

    PELEA ESTELAR

    • ALANA VS GALA MONTES

    SHELAO (CHILE) VS LUIS PRIDE (MÉXICO)

    • Tres rounds de tres minutos
    • Shelao con guantes de 16 onzas - Luis Pride 12 onzas
    • Único combate (hasta el momento) pactado sin careta de protección
    MILICA (ARGENTINA) VS MERCEDES ROA (MÉXICO)

    • Tres rounds de dos minutos
    • Guantes de 14 onzas

    WESTCOL VS MARIO BAUTISTA

    • Tres rounds de tres minutos
    • Guantes de 12 onzas

    ESCORPIÓN DORADO VS FRANCO ESCAMILLA

    • Cuatro rounds de dos minutos
    • Guantes de 16 onzas

    Boxeo

