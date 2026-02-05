nfl Super Bowl 2026: Cuánto gastas para poder ir a San Francisco Este es el costo para ir a San Francisco si quieres ir desde México o Estados Unidos al Super Bowl.

Video ¿Quieres ir al Super Bowl LX en San Francisco? Esto te interesa

El Super Bowl LX está ya a la vuelta de la esquina y San Francisco y el área de la bahía, legendario lugar de California, es la sede para esta edición de 2026 del partido más importante de la NFL.

Fanáticos han deseado asistir a California para ser testigos de la disputa de este encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots para definir al ganador del trofeo Vince Lombardi y el nuevo campeón de la NFL, por lo que el plan de viaje está ya en mente de los aficionados que buscan ir a San Francisco.

Desde luego que el viaje al área de la bahía de San Francisco no es uno como cualquiera, ya que la disputa del Super Bowl implica costos y gastos especiales. Por ello, te presentamos un estimado para asistir a la sede del Super Bowl 2026 partiendo desde la Ciudad de México, además de las dos ciudades más pobladas de Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York.

Para ello, consideraremos gastos de un viaje básico, en avión, con hospedaje en uno de los hoteles recomendados incluso de forma oficial de tarifa accesible, además de alimentación en restaurantes de comida rápida en San Francisco.

En cuanto al transporte urbano, apelamos al uso de medios públicos, desde la llegada al aeropuerto (SFO) usando el BART, hasta los traslados dentro del área, que se reduce a la compra de un pase turístico que puede ser una mejor opción para varios traslados dentro de San Francisco que el adquirir viajes individuales (uso de Muni cada día).

Además, incluimos una visita al Super Bowl Experience en San Francisco. El viaje está previsto para ir del viernes 6 al lunes 9 de febrero.

¿CUÁNTO CUESTA IR A SAN FRANCISCO PARA EL SUPER BOWL LX DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO?



Planteamos un vuelo que tenga el promedio, no solamente la tarifa más barata, sino uno que permita tener mayor carga de equipaje, alrededor de unos 11,700 pesos en viaje redondo.

El hospedaje se considera en un hotel en la ciudad de San Francisco, lejos del Levi's Stadium en Santa Clara, pero al alcance de varias amenidades: 12 mil pesos por tres noches.

Alimentación de dos comidas el viernes, tres el sábado, tres el domingo y una el lunes en restaurantes de comida rápida promedio: 3,900 pesos.

El transporte desde el aeropuerto al centro de San Francisco, además del pase Muni para moverse en la ciudad equivaldrían a 1,650 pesos, para varios viajes el fin de semana, incluyendo también el traslado redondo al Levi's Stadium en Santa Clara usando el Calitrain (tren de cercanías).

NFL Experience: 1300 pesos mexicanos.

Total (sin boleto de entrada al Super Bowl LX): 29,250 pesos mexicanos.

¿CUÁNTO CUESTA IR A SAN FRANCISCO PARA EL SUPER BOWL LX DESDE LOS ÁNGELES Y NUEVA YORK?



Planteamos un vuelo que tenga el promedio, no solamente la tarifa más barata, sino uno que permita tener mayor carga de equipaje, incluyendo a Los Ángeles, que sería solamente una hora y media de vuelo (mejor opción que tren o autobús). Unos 190 dólares desde la urbe californiana y 380 dólares desde la ciudad de los rascacielos.

El hospedaje se considera en un hotel en la ciudad de San Francisco, lejos del Levi's Stadium en Santa Clara, pero al alcance de varias amenidades: 583 dólares por tres noches

Alimentación de dos comidas el viernes, tres el sábado, tres el domingo y una el lunes en restaurantes de comida rápida promedio: unos 190 dólares.

El transporte desde el aeropuerto al centro de San Francisco, además del pase Muni para moverse en la ciudad equivaldrían a 81 dólares pesos, para varios viajes el fin de semana, incluyendo también el traslado redondo al Levi's Stadium en Santa Clara usando el Calitrain (tren de cercanías).

NFL Experience: 70 dólares.

Total (sin boleto de entrada al Super Bowl LX): desde Nueva York: 1,304 dólares /// desde Los Ángeles: 1114 dólares.