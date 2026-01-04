NFL Denver Broncos jugará en casa los partidos de Playoffs de la NFL El equipo de Sean Payton venció a Los Angeles Chargers para quedarsa con la siembra número uno de la AFC.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Última Hora! Escándalo en los New England Patriots de la NFL

Denver Broncos se quedó con la siembra número uno de la Conferencia Americana de Futbol (AFC) tras derrotar 16-3 a Los Angeles Chargers en la Semana 18 de la NFL.

El equipo de Sean Payton descansará en la Ronda de Comodines y aseguró jugar todos sus partidos de los Playoffs como local en el Empower Field at Mile High en busca de disputar el noveno Super Bowl de su historia -tres ganados y cinco perdidos-.

PUBLICIDAD

Denver aprovechó un pase suelto de Trey Lance para que Ja'Quan McMillian llegara a la zona anotación y se abriera el marcador en el primer cuarto.

Broncos aumentó su ventaja con goles de campo; Wil Lutz tuvo una efectividad del 100 por ciento al acertar sus cuatro patadas para registrar 13 puntos.

De esta manera, Denver Broncos cerró la temporada regular 2025 con un récord de 14-3 y logró la siembra número uno por encima de New England Patriots, quien venció 38-10 a Miami Dolphins para acabar la temporada con la misma marca.

Sin embargo, Denver ganó la posición gracias al criterio de desempate por el mejor porcentaje de victoria en partidos en común con Patriots.