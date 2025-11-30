Resultados Semana 13 de NFL: Triunfos de 49ers, Dolphins y Jaguars

La Semana 13 de la NFL continuó este domingo con buenas victorias de los San Francisco 49ers, Miami Dolphins y Jacksonville Jaguars, tres equipos que sueñan con los Playoffs en la temporada 2025.

Además, este domingo, los Carolina Panthers sorprendieron a Los Angeles Rams con una gran victoria en uno de los duelos más esperados.

Esta nueva semana inició con tres partidos el Jueves de Acción de Gracias, con triunfos de los Green Bay Packers ante los Detroit Lions, de los Dallas Cowboys ante los Kansas City Chiefs y de los Cincinnat Bengals contra los Baltimore Ravens.

Adermás, el viernes, los Chicago Bears siguieron con su buena campaña tras vencer los Philadelphia Eagles.

RESULTADOS DE LA SEMANA 13 DE LA NFL:

San Francisco 49ers 26-8 Cleveland Browns

Brock Purdy corrió para un touchdown y lanzó para otra anotación en la segunda mitad, y los San Francisco 49ers arruinaron el primer partido como local de Shedeur Sanders al derrotar a los Cleveland Browns por 26-8. Cleveland tomó una ventaja de 8-7 al final del segundo cuarto cuando Sanders conectó con Harold Fannin para un touchdown de 34 yardas y la carrera de Quinshon Judkins añadió la conversión de 2 puntos. Pero San Francisco (9-4) anotó los siguientes 19 puntos en su tercera victoria consecutiva.

Los Angeles Rams 28-31 Carolina Panthers

Bryce Young completó 15 de 20 pases para 206 yardas y tres touchdowns, dos de ellos en cuarta oportunidad, y los Carolina Panthers forzaron tres pérdidas de balón de Matthew Stafford para vencer a Los Ángeles 31-28 y romper la racha de seis victorias consecutivas de los Rams. Los Panthers interceptaron a Stafford dos veces, y Mike Jackson devolvió una para un touchdown de 48 yardas, poniendo fin al récord de la NFL del jugador de 37 años de 28 pases de touchdown consecutivos sin intercepciones.

Houston Texans 20-16 Indianapolis Colts

Nico Collins anotó el touchdown del empate con una carrera de 7 yardas con 12:38 por jugar, Nick Chubb también corrió para una anotación, y la defensa de primera línea de los Houston Texans logró una parada tardía para sellar una victoria de 20-16 sobre los Indianapolis Colts, que están en mala racha. Houston (7-5) suma su cuarta victoria consecutiva, acercándose a un partido de su rival de la AFC Sur, Indianapolis (8-4), que ha perdido tres de cuatro partidos para quedar empatado en el primer lugar con Jacksonville. C.J. Stroud mejoró su marca a 3-0 en el Lucas Oil Stadium al completar 22 de 35 pases para 276 yardas con una intercepción en su primer partido en cuatro semanas. El viernes superó el protocolo de conmociones cerebrales..

New Orleans Saints 17-21 Miami Dolphins

De'Von Achane corrió para 134 yardas y un touchdown, y los Miami Dolphins ganaron su tercer partido consecutivo al vencer a los New Orleans Saints por 21-17. Los Dolphins (5-7) están detrás de los líderes New England y Buffalo en la AFC Este, pero mantuvieron vivas sus escasas esperanzas de playoffs, mientras que los Saints (2-10) han perdido seis de los últimos siete juegos.

Atlanta Falcons 24-27 New York Jets

Nick Folk anotó un gol de campo de 56 yardas a través de una densa neblina justo antes del final del partido, liderando a los New York Jets a una victoria de 27-24 sobre los Atlanta Falcons. En un partido entre dos equipos en apuros que no fue nada agradable, la patada de Folk tampoco lo fue. Pero en condiciones difíciles, el jugador de 41 años tuvo el balón justo lo suficiente para recuperarse de un fallo previo y fue asediado en el mediocampo por sus compañeros mientras la afición de los Jets en un estadio MetLife empapado y medio vacío enloquecía.

Arizona Cardinals 17-20 Tampa Bay Buccaneers

Baker Mayfield lanzó un pase de touchdown de 2 yardas al tackle izquierdo All-Pro Tristan Wirfs. La defensa de Tampa Bay aguantó en los últimos dos minutos y los Buccaneers vencieron a los Arizona Cardinals 20-17, rompiendo una racha de tres derrotas. Mayfield, quien fue titular tras perderse la segunda mitad de la derrota por 34-7 ante los Rams debido a una lesión en el hombro izquierdo, lanzó para 194 yardas y corrió para 27 para ayudar a los Buccaneers (7-5) a mantenerse primeros en la NFC Sur..

Jacksonville Jaguars 25-3 Tennessee Titans