Resultados Semana 9 de NFL: Patriots, 49ers y Steelers logran victorias

La Semana 9 de la NFL continuó este domingo con buenas victoria de los San Francisco 49ers, Pittsburgh Steelerss y los New England Pariots, tres equipos que han tenido éxito en buen inicio en al temporada 2025.

Esta nueva semana inició con el partido de Jueves en la Noche con la victoria de los Baltimore Ravens sobre los Miami Dolphins.

Además, este domingo, los Carolina Panthers lograron sorprendente victoria ante los Green Bay Packers.

RESULADOS DE LA SEMANA 9 DE LA NFL

Atlanta Falcons 23-24 New England Patriots

Los New England Patriots derrotaron este domingo a los Atlanta Falcons y ampliaron a seis su racha de victorias en la presente temporada de la NFL. Los Patriots (7-2) se consolidaron en el liderato de la División Este de la Conferencia Americana gracias a su sufrido triunfo, que estuvo guiado por Drake Maye al completar 19 de 29 pases (dos de ‘touchdown’) para 259 yardas.

Denver Broncos 18-15 Houston Texans

Los Denver Broncos (7-2) sigue al frente en la División Oeste de la Conferencia Americana, gracias a un agónico triunfo en Houston decidido con un ‘field goal’ de 34 yardas de Will Lutz sobre la bocina, que evitó el tiempo extra. Los Broncosabían despejado tres veces seguidas antes de que una carrera de 25 yardas de Nix los llevara a su yarda 39 con menos de un minuto por jugar.

San Francisco 49ers 34-24 New York Giants

Los errores en ataque, defensa y equipos especiales condenaron a los Giants a una derrota ante los San Francisco 49ers. El partido no fue tan reñido como lo indica el marcador y se jugó ante un público que parecía más propio del Área de la Bahía que del Meadowlands. Theo Johnson y Wan’Dale Robinson dejaron caer pases lanzados directamente hacia ellos por Dart. Christian McCaffrey quedó completamente solo para anotar uno de los touchdowns más fáciles de su carrera, y tanto él como Brian Robinson Jr. se deshicieron de los defensores durante toda la tarde.

Chicago Bearss 47-42 Cincinnati Bengals

Los Chicago Bears (5-3) se llevaron un partido loco en Cincinnati con constantes cambios en el marcador que empezó con un ‘touchdown’ de los Bengals en la primera jugada al devolver Charlie Jones el ‘kickoff’ de 98 yardas. Caleb Williams completó 20 de 34 pases para los Bears (tres de ‘touchdown’) para 280 yardas, mientras que el veterano ‘quarterback’ Joe Flacco de los Bengals completó 31 de 47 (cuatro de ‘touchdown’) para 470 yardas.

Indianapolis Colts 20-27 Pittsburgh Steelers

Jaylen Warren anotó dos touchdowns por tierra y los Pittsburgh Steelers forzaron seis pérdidas de balón de los Colts de Indianápolis en una gran victoria este domingo. Los Steelers (5-3) pusieron fin a una racha de dos derrotas consecutivas presionando al quarterback de los Colts, Daniel Jones, quien cometió errores que había evitado en gran medida durante el arranque arrollador de Indianápolis. Jones lanzó tres intercepciones y perdió el balón dos veces, incluyendo una captura con balón suelto provocada por T.J. Watt de Pittsburgh en el segundo cuarto, que pareció sacar a los Steelers de una mala racha que se prolongaba desde hacía semanas, en la que la defensa mejor pagada de la NFL permitía yardas y puntos a un ritmo alarmante.

Minnesota Vikings 27-24 Detoit Lions

J.J. McCarthy fue aclamado por sus compañeros en un vestuario eufórico tras liderar a los Minnesota Vikings a una victoria crucial sobre los Detroit Lions. Los Vikings (4-4) recuperan la esperanza para esta temporada tras perder dos partidos consecutivos y tres de los últimos cuatro, gracias a la actuación de su quarterback de segundo año, quien se recuperó de un esguince de tobillo que truncó su temporada. McCarthy lanzó dos pases de touchdown, anotó una carrera y selló la victoria con un pase de 16 yardas a Jalen Nailor en tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar desde la yarda 28 de Minnesota, una jugada que permitió a los Vikings agotar el tiempo.

Carolina Panthers 16-13 Green Bay Packers

Rico Dowdle cometió un error crucial en una tarde que, por lo demás, fue espléndida. Dowdle y el pateador de los Carolina Panthers, Ryan Fitzgerald, se aseguraron de que no resultara costoso. Dowdle corrió para 130 yardas y dos touchdowns, y su gran carrera en el último minuto preparó el terreno para el gol de campo de 49 yardas de Fitzgerald en el último segundo, dándole a Carolina la victoria sobre Green Bay, poniendo fin a la racha de tres victorias consecutivas de los Packers.

LA Chargers 27-20 Tennessee Titans