A cuatro meses del Super Bowl 2026, la decisión de la NFL de elegir a Bad Bunny como el artista principal para el show de medio tiempo sigue dando de qué hablar.

Esta vez fue el turno del conocido exmariscal de campo Brett Favre, quien no ocultó su repudio por el cantante puertorriqueño y sugirió otro tipo de cantantes que él considera verdaderos patriotas.

"Yo elegiría a alguien como Jason Aldean. Alguien que ama este país y con el que todos pudieran identificarse. Es un gran patriota y tiene una gran voz", respondió el exjugador a la pregunta de quién habría elegido si él fuera el comisionado de la NFL.

"Hay muchas opciones. Recuerdo cuando Whitney Houston cantó el himno nacional y quedé cautivado. Sueño con un show de medio tiempo y una interpretación del himno que me atrapen de verdad. Esas son dos opciones que se me ocurren", añadió.

No es de extrañarse la reacción de Favre, ya que el ex-Quarterback de Packers y Vikings es un ferviente simpatizante del presidente estadounidense Donald Trump, a quien apoyó en su campaña de reelección, y quien también criticó a la NFL por su decisión de incluir al cantante boricua.