Durante los 10 episodios del documental The Last Dance , que relató la temporada 1997-1998 de los Chicago Bulls y Michael Jordan , repasamos las revelaciones que nos transportaron a una época histórica de la NBA .

EPISODIO 2: LA POLÉMICA LESIÓN DE PIPPEN Jordan tachó de egoísta y no estuvo de acuerdo en cómo Scottie Pippen trató de forzar la renovación de su contrato, luego de ser el segundo mejor jugador de la NBA y no ser retribuido correctamente por los Bulls.

EPISODIO 7: NUEVA POLÉMICA DE PIPPEN Scottie Pippen venía de firmar una temporada de calibre MVP en 1994, pero en el episodio 7 tuvo lugar una de las escenas más controvertidas de la historia de los Bulls. Phil Jackson eligió a Toni Kukoc y no a Pippen para un tiro ganador, decisión que no le sentó muy bien al número 33, quien se negó a jugar y después ofreció disculpas al equipo.

EPISODIO 8: ROCES ENTRE JORDAN Y SUS COMPAÑEROS

Durante la temporada de 1995 persistía la complicada relación de Jordan con algunos compañeros, asi que durante un entrenamiento dio un puñetazo a Steve Kerr, y en el documental narró así su disculpa con el ahora coach de los Golden State Warriors: "Estaba duchándome y diciéndome a mí mismo que había golpeado al tipo más pequeño de toda la cancha. Y me sentí muy mal. Cuando subí al coche, llamé al United Center y pedí el número de Kerr. Lo llamé y me disculpé, le dije que no tenía nada contra él. Que me sentía mal".