Terry Rozier y Chauncey Billups, detenidos en EE. UU. por presuntas apuestas ilegales en NBA

El escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron detenidos en Estados Unidos por su presunta implicación en un caso de apuestas ilegales relacionadas con la NBA, informaron este jueves medios locales.

De acuerdo con reportes de diversos medios, seis personas fueron arrestadas en total dentro de la investigación federal. Rozier fue aprehendido la mañana del jueves en un hotel de Orlando, apenas horas después de la derrota de los Heat ante los Orlando Magic en su debut de temporada.

El nombre del base ya había aparecido en los radares de las autoridades en 2023, cuando se detectaron movimientos irregulares de apuestas antes de un duelo entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando el jugador aún pertenecía al equipo de Charlotte.

Por su parte, Billups, entrenador de Portland desde 2021 y miembro del Salón de la Fama de la NBA, también enfrenta cargos preliminares por su presunta participación en la misma red.