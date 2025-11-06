Un fuerte incendio consumió la residencia del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, en el suroeste de Miami-Dade dejando serios daños materiales, pero sin víctimas que lamentar. El coach se encontraba de viaje, junto con el resto del equipo, lo que ayudó a combatir mejor el incendio.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que el incendio se reportó alrededor de las 4:36 AM en una residencia ubicada en la zona de David Road y Ponce de León Road.

Alrededor de 20 unidades y cien bomberos acudieron al siniestro, mientras las llamas consumían la estructura principal y un edificio secundario de la propiedad adquirida por Spoelstra en el 2023 por seis millones de dólares.

Aunque el incendio provocó el colapso parcial de una de las edificaciones, las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que todos los ocupantes que se encontraban dentro de la propiedad, al momento del incendio, lograron salir.