La Selección Mexicana Femenil Sub-17 busca mantenerse en le pelea por el título cuando enfrenten a su similar de Paraguay en partido de los Octavos de Final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Marruecos.

México avanzó a esta fase luego de ubicarse en el segundo lugar del grupo B con seis puntos tras dos triunfos conseguidos.

Por su parte, la selección guaraní obtuvo su pase al sumar siete puntos para colocarse en el segundo puesto del grupo F.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. PARAGUAY DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17

Será la primera vez que la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se enfrente a Paraguay en una justa mundialista de la categoría.

- Cuándo es el México vs. Paraguay del Mundial Femenil Sub-17: el partido se disputará este miércoles 29 de octubre en el Mohammed VI Football Academy de Sale en Marruecos.

- A qué hora es el México vs. Paraguay del Mundial Femenil Sub-17: el partido es a las 9:30 am del Centro de México; 10:30 am del Este en los Estados Unidos.