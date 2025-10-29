    Selección Mexicana

    México vs. Paraguay: horario y dónde ver el partido del Mundial Femenil Sub-17

    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 busca dar un gran paso rumbo al ansiado título de la categoría.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Así puedes ver el México vs. Paraguay del Mundial Femenil Sub-17

    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 busca mantenerse en le pelea por el título cuando enfrenten a su similar de Paraguay en partido de los Octavos de Final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Marruecos.

    México avanzó a esta fase luego de ubicarse en el segundo lugar del grupo B con seis puntos tras dos triunfos conseguidos.

    Por su parte, la selección guaraní obtuvo su pase al sumar siete puntos para colocarse en el segundo puesto del grupo F.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. PARAGUAY DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17

    Será la primera vez que la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se enfrente a Paraguay en una justa mundialista de la categoría.

    - Cuándo es el México vs. Paraguay del Mundial Femenil Sub-17: el partido se disputará este miércoles 29 de octubre en el Mohammed VI Football Academy de Sale en Marruecos.

    - A qué hora es el México vs. Paraguay del Mundial Femenil Sub-17: el partido es a las 9:30 am del Centro de México; 10:30 am del Este en los Estados Unidos.

    - Dónde ver el México vs. Paraguay del Mundial Femenil Sub-17: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN y ViX en México.

