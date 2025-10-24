Video ¡GOOOOL DE MÉXICO! Golazo de Reyes de larga distancia para el 1-0

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 avanzó a Octavos de Final del Mundial de la categoría tras derrotar a Camerún en el cierre de la fase de grupos.

Con la presión de obtener la victoria para aumentar sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Mundial, las mexicanas tomaron la iniciativa desde el silbatazo inicial.

Sin embargo, Camerún tuvo más disparos a puerta gracias a su rapidez para deshacerse del balón frente al área grande del Tri, tanto que al cuarto de hora, México parecía meterse en problemas.

Y es que la defensa Valeria Alvarado parecía haber cometido una mano en el área tras un rebote nacido de un servicio mal ejecutado y obligó a la entrenadora camerunés a usar una de sus tarjetas para desafiar la jugada.

Tras algunos minutos, la árbitro determinó que no hubo intención ni argumentos contundentes para marcar la pena máxima y el plantel mexicano suspiró de alivio.

Las aguas se calmaron tres minutos después con el gol del partido que se jugaba al mismo tiempo entre Corea del Norte y Países Bajos. Las coreanas se habían adelantado en el marcador facilitando el boleto de México a la siguiente ronda.

La primera parte se fue sin emociones, pero para el arranque de la segunda mitad, Citlalli Reyes dejó ir una oportunidad de oro para abrir el marcador a favor de México al robar el balón en tres cuartos de cancha, conducir al área grande y disparar sin mucha colocación.

Al 87, cuando México sufría, Reyes cobró a balón parado y aprovechó la mala técnica de la arquera para anotar el 1-0 de todo el encuentro.