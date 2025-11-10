Video ¡Alarmas en Pumas! Escandalosa lesión de JJ Macías apenas iniciando el partido

Pumas dio a conocer el parte médico de José Juan Macías tras la lesión en el juego ante Cruz Azul y el panorama es más que devastador para el delantero del club universitario.

De acuerdo con el reporte, Macías sufrió una terrible triple ruptura de ligamentos de su rodilla izquierda.

"Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial.

"Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución", concouye el comunicado.

El terrible diagnóstico de la lesión de JJ Macías llega en un momento en el que el delantero se había afianzado en el cuadro titular de Pumas tras varios intentos para retomar su carrera profesional en la Liga MX.