    liga mx

    José Juan Macías sufre triple ruptura de ligamentos y causa baja con Pumas

    El goleador sufrió una desafortunada lesión en el partido ante Cruz Azul.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Alarmas en Pumas! Escandalosa lesión de JJ Macías apenas iniciando el partido

    Pumas dio a conocer el parte médico de José Juan Macías tras la lesión en el juego ante Cruz Azul y el panorama es más que devastador para el delantero del club universitario.

    De acuerdo con el reporte, Macías sufrió una terrible triple ruptura de ligamentos de su rodilla izquierda.

    PUBLICIDAD

    "Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial.

    "Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución", concouye el comunicado.

    El terrible diagnóstico de la lesión de JJ Macías llega en un momento en el que el delantero se había afianzado en el cuadro titular de Pumas tras varios intentos para retomar su carrera profesional en la Liga MX.

    Macías fue fundamental para que el equipo de Efraín Juárez lograra colarse al último lugar del Play-in gracias a sus anotaciones en fechas posteriores.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    América jugará en Estadio Azulcrema para serie de Cuartos de Final ante Monterrey

    América jugará en Estadio Azulcrema para serie de Cuartos de Final ante Monterrey

    1 min
    Fecha y horarios de partidos de Play-in del Apertura 2025 de Liga MX

    Fecha y horarios de partidos de Play-in del Apertura 2025 de Liga MX

    4:06
    El Color de Faitelson: Cierre de impacto

    El Color de Faitelson: Cierre de impacto

    1 min
    Liguilla Liga MX: Listos los cruces de Cuartos de Final y Play-In del Apertura 2025

    Liguilla Liga MX: Listos los cruces de Cuartos de Final y Play-In del Apertura 2025

    1 min
    Armando González advierte que Chivas tiene para derrotar a Cruz Azul en Liguilla

    Armando González advierte que Chivas tiene para derrotar a Cruz Azul en Liguilla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX