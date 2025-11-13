Argentina vs. México se medirán en partido correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 luego del apurado y casi ‘milagrosa’ clasificación del cuadro Tricolor como una de las mejores tres selecciones en la Fase de Grupos y debido al criterio de desempate del Fair Play.

La Selección Mexicana llega luego de dos derrotas y una victoria en el Grupo F y donde clasificó por detrás de Suiza y de Corea del Sur. Además, se trata de una ‘revancha’ con la Albiceleste debido a que en el Mundial Sub-20 fue eliminada dentro de los Cuartos de Final.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ARGENTINA VS. MÉXICO DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

La Selección de Argentina, por su parte, acabó como líder del Grupo D tras paso perfecto con Diego Placente como director técnico, el mismo que tuvo al cuadro Sub-20 que eliminó a México y que llevó al equipo hasta la Final que perdieron contra Marruecos.

Tres veces se han enfrentado estas selecciones en Mundial Sub-17 con saldo de dos victorias para el Tricolor y una para la Albiceleste, fue en Cuartos de Final en 2003.