Horario y dónde ver Argentina vs. México:de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17
El partido de Dieciseisavos de Final entre la Albiceleste y el Tricolor ya tiene fecha y horario para continuar en la contienda por el título de la categoría.
Argentina vs. México se medirán en partido correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 luego del apurado y casi ‘milagrosa’ clasificación del cuadro Tricolor como una de las mejores tres selecciones en la Fase de Grupos y debido al criterio de desempate del Fair Play.
La Selección Mexicana llega luego de dos derrotas y una victoria en el Grupo F y donde clasificó por detrás de Suiza y de Corea del Sur. Además, se trata de una ‘revancha’ con la Albiceleste debido a que en el Mundial Sub-20 fue eliminada dentro de los Cuartos de Final.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ARGENTINA VS. MÉXICO DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17
La Selección de Argentina, por su parte, acabó como líder del Grupo D tras paso perfecto con Diego Placente como director técnico, el mismo que tuvo al cuadro Sub-20 que eliminó a México y que llevó al equipo hasta la Final que perdieron contra Marruecos.
Tres veces se han enfrentado estas selecciones en Mundial Sub-17 con saldo de dos victorias para el Tricolor y una para la Albiceleste, fue en Cuartos de Final en 2003.
- Fecha: el partido es el viernes 14 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, Catar.
- Horario: el juego inicia a las 8:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 9:45 horas tiempo del Este, 8:45 horas tiempo del Centro y 6:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver: sigue la transmisión en vivo por la señal de Canal 9, TUDN y ViX.