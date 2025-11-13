    Mundial Sub-17

    Horario y dónde ver Argentina vs. México:de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17

    El partido de Dieciseisavos de Final entre la Albiceleste y el Tricolor ya tiene fecha y horario para continuar en la contienda por el título de la categoría.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Horario y dónde ver el Argentina vs. México del Mundial Sub-17

    Argentina vs. México se medirán en partido correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 luego del apurado y casi ‘milagrosa’ clasificación del cuadro Tricolor como una de las mejores tres selecciones en la Fase de Grupos y debido al criterio de desempate del Fair Play.

    La Selección Mexicana llega luego de dos derrotas y una victoria en el Grupo F y donde clasificó por detrás de Suiza y de Corea del Sur. Además, se trata de una ‘revancha’ con la Albiceleste debido a que en el Mundial Sub-20 fue eliminada dentro de los Cuartos de Final.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ARGENTINA VS. MÉXICO DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

    La Selección de Argentina, por su parte, acabó como líder del Grupo D tras paso perfecto con Diego Placente como director técnico, el mismo que tuvo al cuadro Sub-20 que eliminó a México y que llevó al equipo hasta la Final que perdieron contra Marruecos.

    Tres veces se han enfrentado estas selecciones en Mundial Sub-17 con saldo de dos victorias para el Tricolor y una para la Albiceleste, fue en Cuartos de Final en 2003.

    • Fecha: el partido es el viernes 14 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, Catar.
    • Horario: el juego inicia a las 8:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 9:45 horas tiempo del Este, 8:45 horas tiempo del Centro y 6:45 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver: sigue la transmisión en vivo por la señal de Canal 9, TUDN y ViX.

