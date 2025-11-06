Argentina, Portugal y Bélgica ganan; Costa Rica pierde ante Senegal

Este jueves inició la segunda jornada del Mundial Sub-17 de futbol para cuatro de los grupos que están en comptencia y destacaron los triunfos de Italia, Argentina, Bélgica y Portugal además de la derrota de Costa Rica.

En el Grupo A, los italianos vencieron por 4-0 a Bolivia, mientras que a segunda hora Qatar igualó a un gol con Sudáfrica. Con estos resultados los italianos son líderes con seis puntos, seguidos de los sudafricanos con cuatro, los cataríes con uno y los bolivianos cierran la tabla sin puntos.

Por su parte, en el Grupo B, Portugal goleó por 6-0 a Marruecos y Japón igualó sin goles ante Nueva Caledonia. Así las cosas, los lusos son líderes con seis puntos, mientras que los nipones quedan con cuatro, Nueva Caledonia con uno y los marroquíes son últimos sin unidades.

El Grupo C dejó una mala noticia para los representantes de la Concacaf. La selección de Costa Rica cayó 1-0 ante su similar de Senegal. A primera hora, Croacia derrotó por 3-0 a Emiratos Árabes Unidos. Con sus respectivas victorias, los croatas y senegaleses empatan en el primer lugar con cuatro puntos, mientras que el cojunto tico y el de Emiratos Árabe suman un punto y están en el fondo de la tabla.

Finalmente, en el Grupo D, La selección de Argentina derrotó por la mínima diferencia a su similar de Túnez, en tanto que Fiji cayó goleado por 7 -0 ante Bélgica. Con su victoria los argentinos son líderes con seis unidades, seguidos de Bélgica y Túnez con tres, mientras que Fiji cierra la tabla sin unidades.