Aldo de Nigris pide dar vuelta a la página tras derrota en Mundial Sub-17
El delantero de la Selección Mexicana habló para TUDN tras la derrota contra Corea del Sur.
México debutó con derrota de 2-1 ante Corea del Sur en el Mundial Sub-17 Qatar 2025, pero desde ya quieren dar la vuelta a la página como comentó Aldo de Nigris Jr.
El hijo del exfutbolista Aldo de Nigris, que jugó en Rayados, Tigres y Chivas, habló para TUDN sobre las impresiones que dejó el encuentro ante los asiáticos.
"Yo creo que hicimos lo que veníamos trabajando, me voy con un buen sabor de boca, dimos un gran partido, falta afinar esos detalles, pero lo hicimos bien, pero ahora concentrarnos en el que viene".
De Nigris también compartió las palabras de parte del director técnico, Carlos Cariño, en algunos lapsos del partido.
"Nos decía que jugáramos como sabemos y que tengamos esa calma para unas jugadas y esa intensidad para otras que se ocupe".
México Sub-17 continuará su participación en Qatar 2025 con partido ante Costa de Marfil el viernes 7 de noviembre y luego cerrará la Fase de Grupos ante Suiza el lunes 10 de noviembre.