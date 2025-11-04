Video El plan del Tri Sub-17 no cambia en el Mundial afirma Aldo de Nigris

México debutó con derrota de 2-1 ante Corea del Sur en el Mundial Sub-17 Qatar 2025, pero desde ya quieren dar la vuelta a la página como comentó Aldo de Nigris Jr.

El hijo del exfutbolista Aldo de Nigris, que jugó en Rayados, Tigres y Chivas, habló para TUDN sobre las impresiones que dejó el encuentro ante los asiáticos.

"Yo creo que hicimos lo que veníamos trabajando, me voy con un buen sabor de boca, dimos un gran partido, falta afinar esos detalles, pero lo hicimos bien, pero ahora concentrarnos en el que viene".

De Nigris también compartió las palabras de parte del director técnico, Carlos Cariño, en algunos lapsos del partido.

"Nos decía que jugáramos como sabemos y que tengamos esa calma para unas jugadas y esa intensidad para otras que se ocupe".