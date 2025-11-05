Video Estados Unidos y Canadá sacan la cara por América en el Mundial Sub 17

La primera ronda de la fase de grupos del Mundial Sub 17 se completó y los equipos americanos no cumplieron con una buena jornada. Únicamente, Estados Unidos y Canadá lograron sacar los tres puntos este miércoles.

El Grupo J inició su actividad y Panamá cayó goleada 1-4 ante Irlanda del Norte, mientras el otro equipo de habla en español del sector, Paraguay, también perdió y lo hizo ante Uzbekistán por marcador de 2-1.

En el I, Chequia se impuso con facilidad a Tayikistán por un escandaloso 6-1 y Estados Unidos consiguió la victoria 1-0 ante Burkina Fasso.

El único tanto del partido fue obra de Cavan Sullivan a los 79 minutos de encuentro y con ello el conjunto de estadounidense se ubica en el segundo puesto del sector solo detrás de Chequia.

El L, también entró en acción y Malí se impuso 3-0 a Nueva Zelanda, mientras y Austria venció por la mínima diferencia a Arabia Saudita.

Finalmente el Grupo K cerró la actividad del día y Francia se impuso 2-0 a Chile, mientras Canada logró una apretada y valiosa victoria de 2-1 ante Uganda.