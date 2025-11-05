    Mundial Sub-17

    Estados Unidos y Canadá ganan en el Mundial Sub 17

    Panamá, Paraguay y Chile cayeron en su primer encuentro en la competencia.

    Por:
    Omar Carrillo.
    La primera ronda de la fase de grupos del Mundial Sub 17 se completó y los equipos americanos no cumplieron con una buena jornada. Únicamente, Estados Unidos y Canadá lograron sacar los tres puntos este miércoles.

    El Grupo J inició su actividad y Panamá cayó goleada 1-4 ante Irlanda del Norte, mientras el otro equipo de habla en español del sector, Paraguay, también perdió y lo hizo ante Uzbekistán por marcador de 2-1.

    En el I, Chequia se impuso con facilidad a Tayikistán por un escandaloso 6-1 y Estados Unidos consiguió la victoria 1-0 ante Burkina Fasso.

    El único tanto del partido fue obra de Cavan Sullivan a los 79 minutos de encuentro y con ello el conjunto de estadounidense se ubica en el segundo puesto del sector solo detrás de Chequia.

    El L, también entró en acción y Malí se impuso 3-0 a Nueva Zelanda, mientras y Austria venció por la mínima diferencia a Arabia Saudita.

    Finalmente el Grupo K cerró la actividad del día y Francia se impuso 2-0 a Chile, mientras Canada logró una apretada y valiosa victoria de 2-1 ante Uganda.

