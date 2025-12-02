    Mundial 2026

    El VAR podría revisar segundas amarillas y tiros de esquina en Mundial 2026

    El IFAB planea dar al VAR ese poder a los árbitros de manera especial durante la Copa del Mundo del próximo año.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video FIFA alista evento especial para revelación del calendario del Mundial 2026

    El International Football Association Board (IFAB), la institución que rige las normas del juego del futbol, presentará en enero en su reunión anual que se celebrará en Londres, la propuesta de que los árbitros del videoarbitraje deberían tener la posibilidad de intervenir cuando se muestra una segunda tarjeta de amonestación incorrecta así como revisar los tiros de esquina.

    Y podría ser aplicado en el Mundial del 2026.

    Durante una reunión virtual de los Comités de Asesores Técnicos y de Futbol (FAL-TAP), el IFAB debatió distintos asuntos en su agenda y uno de ellos fue el del protocolo del árbitro asistente de video así lo dio a conocer el diario británico The Times.

    Esto de aplicaría en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y sería una dispensa especial a manera de prueba, la intención sería de que el el arbitraje del evento de la FIFA sea lo más preciso posible.

    Así, se revisarían los tiros de esquina, y se corregirían si hay algún error de los de negro, así como las expulsiones incorrectas por segunda tarjeta amarilla.

    Poner a prueba algunos puntos nuevos de los reglamentos son una práctica habitual en los torneos FIFA. La fecha de la reunión anual de IFAB será el próximo 20 de enero y se celebrará en Londres, inglaterra.

    Video FIFA alista evento especial para revelación del calendario del Mundial 2026

