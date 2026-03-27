Mundial 2026 El técnico de Bolivia, Oscar Villegas, destaca la evolución del proceso de renovación El técnico de Bolivia revela que la renovación esperaba resultados hasta la próxima Copa Mundial y no estar peleando por llegar a la de 2026

Video “Pensábamos en el otro Mundial y hoy luchamos por este”: Oscar Villegas

Luego de la victoria ante Surinam en el primer encuentro del repechaje intercontinental, mismo que le puso medio boleto al Mundial de 2026, Oscar Villegas, técnico de la selección de Bolivia, se dijo orgulloso de lo hecho por su plantel.

"El 99 por ciento de este plantel son bolivianos que realmente aman su tierra, que venimos de muchísimas frustraciones, muchos mundiales sin participar y no queremos dejar pasar esta oportunidad, hemos sentido el apoyo desde Bolivia, la buena energía y eso hace que hayan visto un plantel que no se dio nunca por vencido".

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El estratega confesó que la renovación de la plantilla y el proyecto estaba pensado para buscar el boleto para el próximo Mundial y no para el de 2026.

"Había que hacer algo diferente y por eso mismo intentamos una renovación que pensábamos podría ser para el próximo Mundial, preparar el siguiente Mundial y hoy estamos, con estos mismos jóvenes, luchando por este y ellos han demostrado que se puede, que el boliviano sí puede lograr objetivos".

Finalmente, Oscar Villegas afirmó que los jugadores han madurado y espera que puedan vencer a Irak en el duelo definitivo y acceder al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.