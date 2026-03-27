    Mundial 2026

    El técnico de Bolivia, Oscar Villegas, destaca la evolución del proceso de renovación

    El técnico de Bolivia revela que la renovación esperaba resultados hasta la próxima Copa Mundial y no estar peleando por llegar a la de 2026

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video “Pensábamos en el otro Mundial y hoy luchamos por este”: Oscar Villegas

    Luego de la victoria ante Surinam en el primer encuentro del repechaje intercontinental, mismo que le puso medio boleto al Mundial de 2026, Oscar Villegas, técnico de la selección de Bolivia, se dijo orgulloso de lo hecho por su plantel.

    "El 99 por ciento de este plantel son bolivianos que realmente aman su tierra, que venimos de muchísimas frustraciones, muchos mundiales sin participar y no queremos dejar pasar esta oportunidad, hemos sentido el apoyo desde Bolivia, la buena energía y eso hace que hayan visto un plantel que no se dio nunca por vencido".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Jamaica avanza y así queda la llave A del repechaje mundialista
    1 mins

    Jamaica avanza y así queda la llave A del repechaje mundialista

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Liam van Gelderen manda mensaje a Edson Álvarez para la Copa Mundial 2026
    1 mins

    Liam van Gelderen manda mensaje a Edson Álvarez para la Copa Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Repechaje 2026: Nueva Caledonia vs. Jamaica por el repechaje intercontinental del Mundial 2026
    2 mins

    Repechaje 2026: Nueva Caledonia vs. Jamaica por el repechaje intercontinental del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El nuevo Estadio Banorte no sufrirá por los sismos de la CDMX
    2:14

    El nuevo Estadio Banorte no sufrirá por los sismos de la CDMX

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El Estadio Banorte romperá cifras en la historia de los Mundiales
    2:17

    El Estadio Banorte romperá cifras en la historia de los Mundiales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Croacia derrota a Colombia en partido amistoso rumbo al Mundial 2025
    1 mins

    Croacia derrota a Colombia en partido amistoso rumbo al Mundial 2025

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Bolivia avanza y así queda la llave B del repechaje mundialista
    2 mins

    Bolivia avanza y así queda la llave B del repechaje mundialista

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Resumen | Bolivia vence a Surinam para aún aspirar al Mundial 2026
    1:23

    Resumen | Bolivia vence a Surinam para aún aspirar al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México vs. Portugal: Alineación probable del Tri que mandará Javier Aguirre
    1 mins

    México vs. Portugal: Alineación probable del Tri que mandará Javier Aguirre

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Chequia vs. Dinamarca definirán al rival de México en el Mundial 2026 en el Grupo A
    1:15

    Chequia vs. Dinamarca definirán al rival de México en el Mundial 2026 en el Grupo A

    Copa Mundial de Futbol 2026

    El estratega confesó que la renovación de la plantilla y el proyecto estaba pensado para buscar el boleto para el próximo Mundial y no para el de 2026.

    "Había que hacer algo diferente y por eso mismo intentamos una renovación que pensábamos podría ser para el próximo Mundial, preparar el siguiente Mundial y hoy estamos, con estos mismos jóvenes, luchando por este y ellos han demostrado que se puede, que el boliviano sí puede lograr objetivos".

    Finalmente, Oscar Villegas afirmó que los jugadores han madurado y espera que puedan vencer a Irak en el duelo definitivo y acceder al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

    " Estamos orgullosos por el proyecto, por el proceso que estamos desarrollando, Dios mediante vamos a lograr estar en este Mundial, durante la eliminatoria este plantel ha ido madurando y hoy están más fuertes que nunca con esta victoria y vamos a ir por más".

    Relacionados:
    Mundial 2026BoliviaSurinam

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX