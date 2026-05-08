Argentina 2026 Polémico juego que marcó la rivalidad entre Argentina vs. Inglaterra de 1966 Inglaterra eliminó a Argentina en los cuartos de final, en medio de un arbitraje que dejó molestos a los sudamericanos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Inglaterra vs. Argentina, la batalla de Wembley

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra en el futbol tiene uno de sus capítulos más polémicos en la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966, durante un partido que marcó para siempre la historia entre ambas selecciones.

El encuentro se disputó en los cuartos de final del Mundial celebrado en Inglaterra y terminó con victoria inglesa por 1-0 gracias a un gol de Geoff Hurst. Sin embargo, el resultado quedó totalmente opacado por la enorme controversia arbitral.

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¿Cómo comenzó escándalo en el juego entre Argentina vs. Inglaterra?

La gran figura de la polémica fue Antonio Rattín, capitán de Argentina, quien fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein apenas a los 36 minutos del primer tiempo, pese a que nunca quedó clara la razón.

Luego de nueve minutos de protestas de los argentinos, se reanudó el encuentro, pero con Rattín todavía en el campo, mientras se marchaba lentamente. Antes del medio tiempo, Luis Artime recibió tarjeta amarilla.

Argentinos terminaron calientes tras las malas marcaciones

El gol de los ingleses llegó al minuto 77. Minutos después, un aficionado ingresó al campo y fue golpeado por jugadores argentinos, quienes estaban furiosos por lo que ocurría.