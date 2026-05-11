Mundial 2026 Duelo de la Selección Mexicana vs. Australia, de preparación rumbo al Mundial 2026, cambia de horario El encuentro que se celebrará en Pasadena, California, sufrió una modificación en su hora de inicio.

Video El México vs. Australia, de preparación rumbo al Mundial 2026, cambia de horario

El juego de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México y Australia a celebrarse el próximo sábado 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena cambió de horario.

Así lo informó la cuenta de la Selección Mexicana en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

"El partido, originalmente programado para las 6 pm (hora local), iniciará una hora después: a las 7 pm (hora local) y a las 8pm tiempo del Centro de México", se lee en la cuenta oficial de X.

El duelo ante los de Oceanía es uno de los tres últimos que sostendrá el Tri, previo a la justa de la FIFA. Los otros dos son ante Ghana, que se juega en el Estadio Cuauhtémoc, el 22 de mayo y ante Serbia, en el Nemesio Diez, del 4 de junio.

Por su parte, Australia inició el pasado 5 de mayo su concentración para la justa con ocho jugadores. E l equipo comenzó trabajos en Sarasota, Florida, donde poco a poco se irán incorporando el resto de los convocados.

Los “Socceroos” son el primer equipo que comienza su concentración rumbo a la Copa del Mundo, incluso por encima de la de México y sostendrán dos partidos amistosos como parte de su preparación: el del 30 de mayo ante México en Pasadena y uno más el 6 de junio contra Suiza en San Diego.