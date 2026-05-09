Mundial 2026 Futbolistas debutantes en el Mundial 2026 portarán parche distintivo Los jugadores que jueguen por primera vez en la Copa del Mundo lo tendrán en su uniforme.

Video Gilberto Mora confiesa que nunca se vio fuera del Mundial 2026

Gilberto Mora, Armando 'Hormiga' González, Lamine Yamal y Erling Haaland, entre otros, portarán algo en común en el Mundial 2026.

Llevarán en el uniforme de sus respectivas selecciones, un parche distintivo como debutantes en Copa del Mundo.

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Además de los mencionados también lo portarán figuras del futbol alrededor del mundo pero que apenas jugarán por primera vez en el evento de la FIFA tales como Pau Cubarsí, Estevao, Michael Olise y Arda Güler, entre muchos otros.

Esta idea de la FIFA, convierte a cada camiseta de debut en una pieza con valor histórico y serán utilizadas como memorabilia para tarjetas coleccionables.

Por lo que cada prenda será parte de un registro único dentro de la historia del torneo de la FIFA.

El Mundial 2026 será el primero que se juega en tres países de manera simultánea y se realizará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio próximos.

Además, será el primer que se celebre con 48 selecciones divididas en 12 grupos.