Mundial 2026 Irak presume su entrenamiento en Monterrey de cara al Repechaje Intercontinental La selección iraquí espera rival entre Bolivia y Surinam para disputar el boleto al Mndial 2026.

Video Así fue el primer entrenamiento de Irak en Monterrey para el Repechaje Intercontinental

La Selección de Irak realizó su primer entrenamiento en Monterrey de cara al Repechaje Intercontinental donde estarán en juego dos de los últimos seis boletos al Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la selección iraquí compartió imágenes de su entrenamiento en el Colegio Irlandés de Monterrey, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García.

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A pesar de las dificultades logísticas y de visado, la Selección de Irak aterrizó a Monterrey el sábado pasado y espera rival para disputar la Final de la llave 2 en el Estadio Monterrey el próximo martes 31 de marzo.

Irak se jugará el pase a la Fase de Grupos del Mundial 2026 con el ganador de la Semifinal que disputarán Bolivia y Surinam este jueves 26 de marzo.

El ganador de la llave 2 del Repechaje Intercontinental se unirá al Grupo I de la Copa del Mundo que está integrado por Francia, Senegal y Noruega.