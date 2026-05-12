Mundial 2026 A 30 días del Mundial 2026: Lionel Messi y Cristiano por los 30 partidos mundialistas El argentino y el portugués pueden llegar a esta cifra y escribir su nombre en los libros de historia de la Copa del Mundo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video A 30 días del Mundial 2026: Messi y Cristiano por récord histórico

Estamos a 30 días de que el balón ruede y dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Los ojos del mundo estarán puestos en los jugadores que pueden llegar a 30 partidos disputados en la historia de los mundiales, especialmente en dos, ambos futbolistas que han acaparado los reflectores en las últimas décadas, hablamos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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Estos dos grandes del balompié mundial además de tener la oportunidad de entrar en los libros de historia al jugar seis Copas del Mundo pueden llegar a la mágica cifra de 30 partidos mundialistas.

¿Cuántos partidos les faltan a Messi y a Cristiano?

Comencemos con Lionel, el argentino ha jugado los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en lo que cuenta con un campeonato y un subcampeonato. En la cuenta suma 26 partidos disputados, por lo que con cuatro más llegará a los 30 partidos mundialistas, es decir, tendrá que jugar los tres de fase de grupos, más el de dieciseisavos de final.