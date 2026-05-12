A 30 días del Mundial 2026: Lionel Messi y Cristiano por los 30 partidos mundialistas
El argentino y el portugués pueden llegar a esta cifra y escribir su nombre en los libros de historia de la Copa del Mundo.
Estamos a 30 días de que el balón ruede y dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.
Los ojos del mundo estarán puestos en los jugadores que pueden llegar a 30 partidos disputados en la historia de los mundiales, especialmente en dos, ambos futbolistas que han acaparado los reflectores en las últimas décadas, hablamos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Estos dos grandes del balompié mundial además de tener la oportunidad de entrar en los libros de historia al jugar seis Copas del Mundo pueden llegar a la mágica cifra de 30 partidos mundialistas.
¿Cuántos partidos les faltan a Messi y a Cristiano?
Comencemos con Lionel, el argentino ha jugado los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en lo que cuenta con un campeonato y un subcampeonato. En la cuenta suma 26 partidos disputados, por lo que con cuatro más llegará a los 30 partidos mundialistas, es decir, tendrá que jugar los tres de fase de grupos, más el de dieciseisavos de final.
Cristiano Ronaldo, por su parte ha disputado los mismos mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, entre estas cinco Copas del Mundo llegó a la marca de 22 encuentros en mundiales, por lo que para llegar a las 30 apariciones tendrá que llegar con Portugal a la Gran Final de este Mundial 2026 y así llegar a la cifra de los 30 partidos mundialistas.