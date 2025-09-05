Video ¿También James se despide? La imagen del colombiano que se volvió viral

James Rodríguez, capitán de Colombia, nos regaló una emotiva, extraña y hasta nostálgica imagen al final del duelo en el que el equipo cafetalero goleó 3-0 a Bolivia en Barranquilla y se clasificó al Mundial 2026.

Ya había sido determinante en el triunfo al hacer el primer gol de su selección a los 31 minutos. Salió de cambió a los 61 y tras el silbatazo final vino la fiesta de la clasificación donde todos se mostraron exultantes. Luego vino la imagen para el recuerdo.

James salió descalzo al centro del campo, ya sin la playera de juego y se sentó en el centro del campo del E stadio Metropolitano Roberto Meléndez con un semblante distante y nostálgico.

Y más de uno ha visto en ello una despedida de su selección de eliminatorias mundialistas con sus 34 años, aunque el no dijo aún nada con la boca.

Selección Colombia alimenta los rumores

Más tarde fue la propia cuenta de la selección colombiana en X la encargada de alimentar las dudas cuando publicó un video y un mensaje que a la letra dice: "¡ Lo lograste.... James David Rodríguez Rubio! #LaSeleNosUne #LuchemosJuntos".

Las imágenes del video de James, las de él tirado en el centro del Metropolitano, las acompaña con otras del propio jugador de sus distintas épocas con su representativo nacional entre festejos y jugadas, y todo con la letra y música de "La Vida es un Ratico" de Juanes.

Que a la letra dice:

"Estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro, porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón.

"No dejemos que se nos acabe el bien, todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe el bien. La vida es un ratico, un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe el bien, vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van, se van Quédate tú".

Y finalmente se cierra el video con una frase escrita, pero significativa: " Gracias capitán esta es tu casa".

Colombia todavía cerrará la eliminatoria de la Conmebol enfrentando a Venezuela en el Monumental de Maturín. Luego vienen nueve meses hasta el Mundial y quizá entonces la decisión de James.