Colombia derrota a Bolivia y se clasifica al Mundial de 2026 de la mano de James Rodríguez
Con gol del actual jugador del León de la Liga MX, el cuadro cafetalero derrota a Bolivia y alcanza su boleto al Mundial de 2026.
De la mano de James Rodríguez, la selección de Colombia derrotó 3-0 a su similar de Bolivia durante la eliminatoria de Conmebol y aseguró su boleto para el Mundial de 2026 a realizarse en México, Canadá y Estados Unidos.
Tras un inicio complicado y muy cerrado entre ambos conjuntos, sería el actual jugador del León en la Liga MX, quien a pase de Arias desde costado derecho, aparecería de frente al arco para empujar la de gajos y poner el 1-0 en favor de los cafetaleros.
En partido, a pesar de la ventaja colombiana, siguió muy trabado en el mediocampo, por lo que se fueron a descansar con la mínima ventaja y aún cierta incertidumbre por resolver el partido ante los suyos.
Sin embargo, ya en la parte complementaria, los comandados por James Rodríguez capitalizaron su dominio, primero con tanto de Jhon Córdoba al 74' y, ya cerca del silbatazo final, uno más de Juan Fernando Quintero.
Con este marcador, Colombia aseguró su participación en el Mundial de 2026, mientras que Bolivia se jugará una última oportunidad en la última jornada en busca del repechaje, donde necesita ganarle a Brasil y que Venezuela no le gane a Colombia.