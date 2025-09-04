Tras un inicio complicado y muy cerrado entre ambos conjuntos, sería el actual jugador del León en la Liga MX, quien a pase de Arias desde costado derecho, aparecería de frente al arco para empujar la de gajos y poner el 1-0 en favor de los cafetaleros.

En partido, a pesar de la ventaja colombiana, siguió muy trabado en el mediocampo, por lo que se fueron a descansar con la mínima ventaja y aún cierta incertidumbre por resolver el partido ante los suyos.

Sin embargo, ya en la parte complementaria, los comandados por James Rodríguez capitalizaron su dominio, primero con tanto de Jhon Córdoba al 74' y, ya cerca del silbatazo final, uno más de Juan Fernando Quintero.