    Mundial 2026

    Striker, el perro que revivió la tradición animalista en los Mundiales

    Estados Unidos 1994 presentó a Striker como mascota oficial, convirtiéndose en el primer animal desde Willie, el león de Inglaterra 1966, en ser la cara de una Copa Mundo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video De Willie a Striker: 28 años después, un animal volvió a ser mascota del Mundial

    Cuando Estados Unidos organizó la Copa Mundial de 1994 buscó conectar con el público local a través de una mascota inédita en la historia moderna del torneo: un perro llamado Striker.

    Con él, se rompía una racha de casi tres décadas sin que un animal representara oficialmente al Mundial desde Willie, el león de Inglaterra 1966 que se convirtió en ícono del futbol.

    PUBLICIDAD

    Striker fue presentado el 14 de enero de 1992, diseñado por los estudios de Warner Brothers Animations. Inspirado en la figura de un perro amistoso y con un estilo cercano a los clásicos de caricatura, e l personaje nació con la intención de conquistar a los aficionados estadounidenses, más habituados al béisbol, el baloncesto y el hockey.

    Para elegir su nombre, la FIFA abrió una votación entre los más de 250 millones de habitantes del país anfitrión. Sin embargo, la participación fue mínima: apenas 25 mil personas enviaron su preferencia. Finalmente, el 22 de octubre de 1992 se oficializó el nombre Striker, que en inglés significa “delantero”.

    El simpático can de cuatro patas protagonizó campañas publicitarias, banderas y souvenirs, proyectado como símbolo de juventud, energía y pasión futbolera. No obstante, su legado fue efímero. Durante la ceremonia inaugural en Chicago, los organizadores descartaron su aparición en escena, argumentando que “resultaba demasiado ingenuo”.

    Aun así, Striker quedará en la memoria como el primer animal que, tras Willie en 1966, volvió a ser la cara de una Copa del Mundo.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    ¡De ensueño! FIFA revela nombres de las mascotas para Mundial 2026

    ¡De ensueño! FIFA revela nombres de las mascotas para Mundial 2026

    2 min
    El Mundial 2030 puede jugarse con 64 equipos: FIFA discute el tema

    El Mundial 2030 puede jugarse con 64 equipos: FIFA discute el tema

    1 min
    Estadio Banorte abre registro en palcos para partidos en el Mundial 2026

    Estadio Banorte abre registro en palcos para partidos en el Mundial 2026

    Mundial 2026: Las mascotas de todas las Copa Mundial de la FIFA
    Mundial 2026: Las mascotas de todas las Copa Mundial de la FIFA
    Mundial 2026: Las mascotas de todas las Copa Mundial de la FIFA

    Mundial 2026: Las mascotas de todas las Copa Mundial de la FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    15 fotos
    2 min
    Mundial 2026: FIFA inicia cuenta regresiva para la revelación de las mascotas

    Mundial 2026: FIFA inicia cuenta regresiva para la revelación de las mascotas

    Relacionados:
    Mundial 2026Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD