Striker, el perro que revivió la tradición animalista en los Mundiales

Video De Willie a Striker: 28 años después, un animal volvió a ser mascota del Mundial

Cuando Estados Unidos organizó la Copa Mundial de 1994 buscó conectar con el público local a través de una mascota inédita en la historia moderna del torneo: un perro llamado Striker.

Con él, se rompía una racha de casi tres décadas sin que un animal representara oficialmente al Mundial desde Willie, el león de Inglaterra 1966 que se convirtió en ícono del futbol.

Striker fue presentado el 14 de enero de 1992, diseñado por los estudios de Warner Brothers Animations. Inspirado en la figura de un perro amistoso y con un estilo cercano a los clásicos de caricatura, e l personaje nació con la intención de conquistar a los aficionados estadounidenses, más habituados al béisbol, el baloncesto y el hockey.

Para elegir su nombre, la FIFA abrió una votación entre los más de 250 millones de habitantes del país anfitrión. Sin embargo, la participación fue mínima: apenas 25 mil personas enviaron su preferencia. Finalmente, el 22 de octubre de 1992 se oficializó el nombre Striker, que en inglés significa “delantero”.

El simpático can de cuatro patas protagonizó campañas publicitarias, banderas y souvenirs, proyectado como símbolo de juventud, energía y pasión futbolera. No obstante, su legado fue efímero. Durante la ceremonia inaugural en Chicago, los organizadores descartaron su aparición en escena, argumentando que “resultaba demasiado ingenuo”.