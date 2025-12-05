Video ¡No es broma! Trump quiere levantar la Copa del Mundo de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes al Kennedy Center de Washington DC para encabezar la ceremonia del sorteo del Mundial de 2026, que será organizado conjuntamente por su país, México y Canadá.

En la entrada al recinto apareció junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien tiene previsto entregarle en minutos el denominado Premio de la Paz, galardón instituido por el organismo rector del fútbol mundial.

Trump afirmó que más allá del reconocimiento, su prioridad es “salvar vidas”, y aseguró que Estados Unidos está plenamente preparado para asumir su rol como anfitrión. “ Estamos listos para esto”, declaró ante los medios mientras avanzaba por la alfombra roja hacia el auditorio donde se realizará el sorteo.

Además, Trump augura que el Team USA puede ganar el título de la Copa del Mundo: " Tenemos una oportunidad de ser campeones del mundo, la tenemos", afirmó.

La cita marca un momento significativo para el futbol internacional, en vísperas de un torneo que reunirá a 48 selecciones y que podría redefinir el impacto del deporte en Norteamérica. Trump celebró la magnitud del evento y destacó que su realización en tres países “ nadie la habría imaginado tiempo atrás”.

“ Me siento muy bien es un gran día para el futbol, con récords en la venta de boletos y si quieren empezamos a rodar la pelota. Un gran éxito hasta el momento. Hacemos un buen trato con este compañero, Infantino, tenemos ahora no sólo el Mundial sino los Olímpicos", resaltó el mandatario.

El sorteo en Washington no solo distribuirá a los equipos en sus respectivos grupos, sino que también dará inicio formal a la cuenta regresiva hacia una edición histórica. La ampliación del formato implica un desafío organizativo sin precedentes y posiciona a Estados Unidos, México y Canadá como eje central del fútbol global de cara a 2026.