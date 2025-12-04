Video Cristiano Ronaldo y su billete de 7 euros en Portugal

Cristiano Ronaldo, en una cara, con pose seria mirando a la distancia, en la otra el astro feliz con la Eurocopa en manos. Ambas con el uniforme de la Portugal y hasta una imagen de los países de la Unión Europea, y el popular Siiiuuu en letras.

En redes sociales ha circulado la imagen de un billete de siete euros del astro del Al-Nassr y la información de que el Banco de Portugal emitiría el papel moneda en honor al Bicho antes del Mundial.

La cierto es que la noticia y el billete son falsos, pero la imagen está tan bien hecha que es fácil que más de uno se confunda y lo de por cierto.

Ya antes, finales del 2024, había ocurrido algo parecido cuando corrió el rumor de que la institución bancaria de aquella nación emitiría una moneda en honor al atacante, pero en diciembre del 2025 salió a desmentirlo diciendo que no tenía previsto hacer algo así.

Lo cierto es que al formar parte de la Unión Europea, el país luso no puede emitir billetes así como así por iniciativa propia. El papel moneda debe ser diseñado y aprobado por el Banco Central Europeo.

Además, con la idea de mantener la neutralidad entre los países miembros no se emite dinero con imágenes de personas, únicamente de postales arquitectónicas de las distintas naciones que lo conforman.

Y tampoco existen billetes de siete euros, únicamente de cinco, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros. Vaya, denominaciones estandar que se usan en todo el mundo.