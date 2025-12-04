    Mundial 2026

    Presidenta de México viajará a Washington y estará en sorteo del Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum despejó así las especulaciones surgidas en los últimos días sobre su participación en el evento.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Ya viaja: Presidenta de México estará en el sorteo del Mundial 2026

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Washington para asistir el 5 de diciembre al sorteo de la Copa Mundial de 2026, cita en la que coincidirá por primera vez de manera presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La mandataria despejó así las especulaciones surgidas en los últimos días sobre su participación en el evento, que también contará con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney.

    El sorteo, que definirá la conformación de los 12 grupos del primer Mundial con 48 selecciones, se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La competición se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

    Sheinbaum subrayó durante su conferencia matutina que la ocasión permitirá mostrar unidad regional en un momento clave para la agenda común. “ Es un evento breve, pero es una buena oportunidad para que los dos presidentes y el primer ministro de Canadá proyecten que Norteamérica y nuestro compromiso comercial siguen firmes”, afirmó.

    Será el primer encuentro cara a cara entre Sheinbaum y Trump, después de que una reunión prevista durante la cumbre del G-7 en junio fuera cancelada por cambios de última hora en la agenda del mandatario estadounidense.

