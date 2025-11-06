Sin Alejandro Zendejas, Mauricio Pochettino da convocatoria de Estados Unidos

Video Sin Zendejas, así es la sorpresiva convocatoria de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos dio a conocer la convocatoria con 25 jugadores para la Fecha FIFA de noviembre en la que enfrentarán a Paraguay y Uruguay, rivales que también tendrá este mes la Selección Mexicana como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

En la lista que dio a conocer el estratega argentino Mauricio Pochettino no aparece el futbolista del América, Alejandro Zendejas, de quien se supo hubo una petición del club a la US Soccer para que no fuera considerado debido a que sale de una lesión y de cara a la Liguilla del Apertura 2025.

La convocatoria de Estados Unidos conformada por 25 jugadores está integrada por 11 futbolistas que militan en la MLS y 14 que forman parte del futbol de Europa, la mayoría de Inglaterra con cuatro elementos.

Además, reportan 14 jugadores que participó en la Fecha FIFA pasada correspondiente a octubre donde el combinado estadounidense se enfrentó a Ecuador, con el que empató; y derrotó 2-1 a Australia, ambas selecciones clasificadas al Mundial 2026 de cara al sorteo que se realizará a inicios de diciembre.

Para esta Fecha FIFA hay jugadores que vienen de marcar goles en la pasada fecha de la UEFA Champions League como lo son Folarin Balogun con AS Mónaco y Ricardo Pepi con PSV; mientras, Tyler Adams viene de marcar en la Premier League de Inglaterra con Bournemouth así como Brenden Aaronson con Leeds United.

Esta es la convocatoria de Estados Unidos para la Fecha FIFA de noviembre:

Porteros:

Roman Celentano (FC Cincinnati/MLS)

Matt Freese (New York City FC/MLS)

Jonathan Klinsmann (Cesena/ITA)

Patrick Schulte (Columbus Crew/MLS)

Defensas:



Max Arfsten (Columbus Crew/MLS)

Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED)

Alex Freeman (Orlando City/MLS)

Mark McKenzie (Toulouse FC/FRA)

Tim Ream (Charlotte FC/MLS)

Miles Robinson (FC Cincinnati/MLS)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE)

John Tolkin (Holstein Kiel/ALE)

Auston Trusty (Celtic/ESC)

Mediocampistas:



Tyler Adams (Bournemouth/ING)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN)

Aidan Morris (Middlesbrough/ING)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE)

Cristian Roldan (Seattle Sounders/MLS)

Tanner Tessmann (Olympique Lyon/FRA)

Sean Zawadzki (Columbus Crew/MLS)

Delanteros:

