Video Las sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre para Fecha FIFA

La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay y Paraguay en la próxima fecha FIFA y Javier Aguirre tendrá algunas sorpresas en su convocatoria para dichos compromisos.

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, ante las bajas que tendrá el Tri para estos partidos tomó la decisión de volver a llamar a Hirving Lozano a pesar de la supuesta indisciplina que tuvo con el San Diego FC.

“Chucky Lozano va a estar, a pesar de todo ese ruido que se habló en San Diego… según lo que les han dicho acá en la federación es que fue un chisme… el Vasco lo va a convocar”, mencionó Gibrán Araige.

De igual forma, una de las mayores sorpresas de Javier Aguirre será el llamado de Obed Vargas, el juvenil que disputó el Mundial Sub-20 con México y que atraviesa por un buen momento con el Seattle Sounders de la MLS.

Ambos futbolistas de la MLS han tenido un papel en estos playoffs con sus respectivos equipos, Hirving Lozano anotó un gol en el último partido que sostuvo San Diego Fc frente a Portland Timbers, por su parte, Vargas se despachó con un doblete ante Minnesota.

México enrfentará a Uruguay el próximo 15 de noviembre en Torreón y el 18 frente a Paraguay en San Antonio, Texaas.