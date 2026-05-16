Mundial 2026 Sitios en México de transmisiones públicas y gratuitas de juegos del Mundial 2026 Los habrá por todo el país, principalmente en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Video ¡Además de los Fan Fest! Anuncian sitios en México de transmisiones publicas del Mundial 2026

México tendrá, además de los FIFA Fan Festival, sitios por todo el país donde habrá transmisiones públicas y gratuitas de los 104 partidos del Mundial 2026.

Estos los dio a conocer Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa del Mundo, a través de sus redes sociales.

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Los principales, ya se sabía serán los que organiza el máximo organismo del futbol internacional, pero se conocieron algunos detalles más como que contarán con actividades culturales, gastronómicas y conciertos.

Además, la Secretaria de Turismo en coordinación de los gobiernos estatales y municipios de "Pueblos mágicos" organizará " Fiestas México 2026" en 16 estados del país.

Al igual, el Grupo Modelo organizará caravanas por 600 municipios de todo México con 35 mil licencias de transmisión en pequeños comercios y establecimientos.

Finalmente, por el momento, habrá 18 festivales futboleros en la Ciudad de México y cinco más en Quintana Roo enmarcados en "Fiestas México 2026" por entidad.

Este fue el mensaje compartido por Gabriela Cuevas en X:

¡Buen día! Les compartimos información útil sobre dónde habrá transmisiones públicas y gratuitas de los partidos de futbol de la @FIFAWorldCup:

1. Festivales de FIFA para aficionados en México (FIFA Fan Festivals): Responsables: @Gdl2026 @MexicoCity26 @MonterreyFWC26

• Del 11 de junio al 19 de julio. • Se transmitirán los 104 partidos.

• Contarán con actividades culturales y gastronómicas, así como conciertos con talento nacional e internacional. Ciudad de México – Zócalo Capitalino

• Capacidad estimada: entre 55 y 60 mil personas simultáneamente.

• Pantalla monumental de aproximadamente 500 m² (una de las más grandes del mundo).

• No se venderá alcohol.

Monterrey – Parque Fundidora

• Capacidad estimada: 30 mil personas en promedio y hasta 130 mil personas simultáneamente en los conciertos más importantes.

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Guadalajara – Plaza de la Liberación

• Capacidad estimada del espacio y alrededores inmediatos: entre 15 mil y 20 mil personas simultáneamente.

2. “Fiestas México 2026”

Responsable: @SECTUR_mx (en coordinación con los gobiernos estatales y los municipios “Pueblos mágicos”). De acuerdo con la última información proporcionada por parte de la Secretaría:

• 16 estados • Pueblos mágicos, se espera concretar 2 ó 3 por estado.

3. Caravanas Grupo Modelo

Responsable: @GrupoModelo_MX Grupo Modelo organiza las caravanas que anunció en la Conferencia del Pueblo:

• Recorrido en 600 municipios participantes,

• Cobertura en las 32 entidades del país,

• 35 mil licencias de transmisión en pequeños comercios y establecimientos.

4. Fiestas “México 2026” en las entidades:

• 18 Festivales Futboleros en la @GobCDMX (7 transmitirán los 104 partidos).

• 5 fiestas “México 2026” organizados por @GobQuintanaRoo.