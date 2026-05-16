Mundial 2026 J Balvin hace homenaje a la Lucha Libre Mexicana durante su concierto El intérprete colombiano se pone la máscara del luchador mexicano mientras cantaba Ritmo de Black Eyed Peas.

Video J Balvin se pone la máscara de Dr. Wagner en su concierto

La Lucha Libre Mexicana sigue causando entre los artistas internacionales que vienen a México, si bien la semana pasada el grupo coreano de K-Pop, BTS, fue a darse una vuelta por la Arena México a lado de Místico, ahora tocó el turno a J. Balvin.

En esta ocasión el artista colombiano tuvo un acercamiento al pancracio mexicano durante uno de sus conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, cuando cantaba una de sus canciones más emblemáticas.

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Cuando el recital se encontraba en su máximo apogeo y entonaba Ritmo de Black Eyed Peas, J. Balvin recogió de uno de los pasillos de su espectacular escenario una máscara de Dr. Wagner, se la enfundó y continuó cantando su pegajosa canción.

Al parecer el reguetonero latinoamericano tiene cierto apego a lo mexicano, ya que además de este breve homenaje a la Lucha Libre Mexicana, estará en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial de 2026 entonando 'Jump' el himno oficial del evento.