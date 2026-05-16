    Mundial 2026

    J Balvin hace homenaje a la Lucha Libre Mexicana durante su concierto

    El intérprete colombiano se pone la máscara del luchador mexicano mientras cantaba Ritmo de Black Eyed Peas.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video J Balvin se pone la máscara de Dr. Wagner en su concierto

    La Lucha Libre Mexicana sigue causando entre los artistas internacionales que vienen a México, si bien la semana pasada el grupo coreano de K-Pop, BTS, fue a darse una vuelta por la Arena México a lado de Místico, ahora tocó el turno a J. Balvin.

    Más sobre Mundial 2026

    Messi tiene calle con su nombre en New Jersey para el Mundial 2026
    1:05

    Messi tiene calle con su nombre en New Jersey para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ‘Vasco’ asegura no estar casado con nadie en su lista definitiva
    1:12

    ‘Vasco’ asegura no estar casado con nadie en su lista definitiva

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estadio Akron queda en manos de FIFA rumbo al Mundial 2026
    1:24

    Estadio Akron queda en manos de FIFA rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Guadalajara entrega el Estadio Akron a FIFA rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Guadalajara entrega el Estadio Akron a FIFA rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estrella de Países Bajos anuncia que se pierde el Mundial 2026
    1:07

    Estrella de Países Bajos anuncia que se pierde el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: todas las convocatorias y listas finales de las 48 selecciones
    1 mins

    Mundial 2026: todas las convocatorias y listas finales de las 48 selecciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Toronto repartirá condones gratuitos inspirados en el Mundial 2026
    1 mins

    Toronto repartirá condones gratuitos inspirados en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Vestidor roto? Israel Reyes habla de la larga concentración de México para el Mundial 2026
    2:12

    ¿Vestidor roto? Israel Reyes habla de la larga concentración de México para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Israel Reyes confiesa si ya está 'amarrado' en Italia o Europa tras el Mundial
    1:39

    Israel Reyes confiesa si ya está 'amarrado' en Italia o Europa tras el Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Vuelve al América tras el Mundial 2026? Guillermo Ochoa responde sin titubeos
    1:36

    ¿Vuelve al América tras el Mundial 2026? Guillermo Ochoa responde sin titubeos

    Copa Mundial de Futbol 2026

    En esta ocasión el artista colombiano tuvo un acercamiento al pancracio mexicano durante uno de sus conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, cuando cantaba una de sus canciones más emblemáticas.

    PUBLICIDAD

    Cuando el recital se encontraba en su máximo apogeo y entonaba Ritmo de Black Eyed Peas, J. Balvin recogió de uno de los pasillos de su espectacular escenario una máscara de Dr. Wagner, se la enfundó y continuó cantando su pegajosa canción.

    Al parecer el reguetonero latinoamericano tiene cierto apego a lo mexicano, ya que además de este breve homenaje a la Lucha Libre Mexicana, estará en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial de 2026 entonando 'Jump' el himno oficial del evento.

    El cantante colombiano se presentará en este evento junto a artistas de la talla de Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean y Los Ángeles Azules el próximo 11 de junio, antes del encuentro entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    Consuelo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX