Lewandowski recupera el brazalete de capitán y volverá a jugar con Polonia
La estrella del Barcelona fue convocado por el nuevo seleccionar de su país para los juegos de eliminatoria mundialista.
Se fue Michal Probierz, que le quitó el gafete de capitán, llegó Jan Urban se lo regresó y Robert Lewandowski, la estrella del FC Barcelona, vuelve a la selección polaca.
Así lo anunció el propio Urban, nuevo técnico del combinado de aquella nación europea al dar a conocer este viernes la lista de 25 jugadores que enfrentarán a Países Bajos y Finlandia en partidos de eliminatoria mundialista, e incluso fue muy claro al respecto: " Será el capitán del equipo", expresó.
Y es que el atacante del club catalán se negó en junio a acudir con el representativo por un conflicto con Probierz, el anterior entrenador del equipo, porque le retiró la cinta con el apoyo varios futbolistas a lo que llamaron una "pérdida de confianza mutua".
Robert acudirá a la convocatoria para enfrentar a Holanda el próximo 4 de septiembre, en Rotterdam, y a Finlanda el día 7, en Chorzow. Duelos que son de clasificación para el Mundial del 2026.
Todo el conflicto se originó previo a un partido, justamente, ante los finlandeses el 10 de junio pasado que, finalmente, perdió Polonia 2-1. Dos días más tarde Probierz renunció y el 16 tomó el cargo Urban.
Lewandowski debutó con su selección en 2008. Desde entonces ha jugado 157 partidos y marcado 84 goles.
Polonia marcha en el tercer sitio del Grupo C de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial del 2026 con seis unidades. El sector lo lidera Finlandia con 7 unidades, Países Bajos tiene seis, también. Lituania suma dos y Malta uno.