    Mundial 2026

    Lewandowski recupera el brazalete de capitán y volverá a jugar con Polonia

    La estrella del Barcelona fue convocado por el nuevo seleccionar de su país para los juegos de eliminatoria mundialista.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Robert Lewandowski recupera el brazalete de capitán y vuelve con Polonia

    Se fue Michal Probierz, que le quitó el gafete de capitán, llegó Jan Urban se lo regresó y Robert Lewandowski, la estrella del FC Barcelona, vuelve a la selección polaca.

    Así lo anunció el propio Urban, nuevo técnico del combinado de aquella nación europea al dar a conocer este viernes la lista de 25 jugadores que enfrentarán a Países Bajos y Finlandia en partidos de eliminatoria mundialista, e incluso fue muy claro al respecto: " Será el capitán del equipo", expresó.

    Y es que el atacante del club catalán se negó en junio a acudir con el representativo por un conflicto con Probierz, el anterior entrenador del equipo, porque le retiró la cinta con el apoyo varios futbolistas a lo que llamaron una "pérdida de confianza mutua".

    Robert acudirá a la convocatoria para enfrentar a Holanda el próximo 4 de septiembre, en Rotterdam, y a Finlanda el día 7, en Chorzow. Duelos que son de clasificación para el Mundial del 2026.

    Todo el conflicto se originó previo a un partido, justamente, ante los finlandeses el 10 de junio pasado que, finalmente, perdió Polonia 2-1. Dos días más tarde Probierz renunció y el 16 tomó el cargo Urban.

    Lewandowski debutó con su selección en 2008. Desde entonces ha jugado 157 partidos y marcado 84 goles.

    Polonia marcha en el tercer sitio del Grupo C de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial del 2026 con seis unidades. El sector lo lidera Finlandia con 7 unidades, Países Bajos tiene seis, también. Lituania suma dos y Malta uno.

    Video ¡Intenta no llorar! Barcelona sorprende a Rafa Márquez con tremendo regalo

