Revelan información clave en la Ciudad de México para el Mundial 2026

Video Atención fans: la sorprendente revelación que hacen en México para el Mundial

Clara Brugada, alcaldesa de la Ciudad de México, reveló el lema oficial en su gobierno para la celebración de la Copa Mundial 2026 en lo que ya es un nuevo elemento de cara a la cuenta regresiva de la magna justa.

La Jefa de Gobierno inauguró el Primer Torneo de Fútbol Infantil Comunitario Ollamalistli en la Ciudad de México y aprovechó para revelar obras que beneficiarán a la capital del país y a sus visitantes para la celebración de la magna justa.

PUBLICIDAD

Entre estas obras está el embellecimiento en Tlalpan, por ejemplo, además de dar mejor imagen urbana dentro de la capital de México, uno de los tres países sede del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá y que ya tiene varios clasificados.

Además, Clara Brugada dio a conocer el lema que usará a nivel local y de forma oficial de cara a la justa mundialista.