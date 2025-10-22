    Mundial 2026

    Revelan información clave en la Ciudad de México para el Mundial 2026

    Atención a los aficionados que planean vivir el Mundial 2026 en la capital de México.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Atención fans: la sorprendente revelación que hacen en México para el Mundial

    Clara Brugada, alcaldesa de la Ciudad de México, reveló el lema oficial en su gobierno para la celebración de la Copa Mundial 2026 en lo que ya es un nuevo elemento de cara a la cuenta regresiva de la magna justa.

    La Jefa de Gobierno inauguró el Primer Torneo de Fútbol Infantil Comunitario Ollamalistli en la Ciudad de México y aprovechó para revelar obras que beneficiarán a la capital del país y a sus visitantes para la celebración de la magna justa.

    PUBLICIDAD

    Entre estas obras está el embellecimiento en Tlalpan, por ejemplo, además de dar mejor imagen urbana dentro de la capital de México, uno de los tres países sede del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá y que ya tiene varios clasificados.

    Además, Clara Brugada dio a conocer el lema que usará a nivel local y de forma oficial de cara a la justa mundialista.

    “Nosotros tenemos de lema para este Mundial: ‘juego limpio y sociedad justa’, que representa estos valores que estamos construyendo y nos seguimos preparando todos los días para recibir a este gran evento... y tenemos un conjunto de obras públicas importantes”, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de cara al Mundial 2026.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    FIFA presume la impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial 2026

    FIFA presume la impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial 2026

    2 min
    ¿Javier Aguirre tiene seguro su puesto de técnico en la Selección Mexicana?

    ¿Javier Aguirre tiene seguro su puesto de técnico en la Selección Mexicana?

    2 min
    Estos son todos los partidos de México para preparar el Mundial 2026

    Estos son todos los partidos de México para preparar el Mundial 2026

    3 min
    Así van los bombos del sorteo Mundial 2026 con 28 clasificados al momento

    Así van los bombos del sorteo Mundial 2026 con 28 clasificados al momento

    2 min
    Jugadores de Liga MX pueden ser considerados por Argentina para el Mundial

    Jugadores de Liga MX pueden ser considerados por Argentina para el Mundial

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD