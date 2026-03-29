Mundial 2026 Bolivia en alerta luego de la lesión de su jugador Diego Medina El jugador de La Verde presentó molestias este domingo y de acuerdo a reportes se le harán estudios.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La duda en Bolivia de cara a la Final del Repechaje rumbo al Mundial 2026

Las malas noticias rondaron este domingo a la selección de Bolivia, luego de que el defensor Diego Medina sufrió una molestia física durante un entrenamiento y ahora su presencia ante Irak está en duda para el duelo del repechaje intercontinental de la Copa Mundial 2026.

El lateral derecho de 24 años de edad no pudo completar el entrenamiento de este domingo, por lo que generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Óscar Villegas.

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¿Cuál es la molestia que presenta Diego Medina?



Hasta el momento solo se ha informado que presentó una molestia física y que seguirá en evaluación durante las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión y si está listo para ver acción ante los asiáticos.

A Medina se le pudo ver ingresar en su hotel de concentración junto al resto de sus compañeros, pero no dio declaraciones sobre su estado físico.

El actual elemento del CSKA 1948 Sofía de la liga de Bulgaria se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema defensivo de la selección sudamericana, por lo que su ausencia representaría un golpe sensible.

Hay versiones que apuntan a que la molestia no sería de gravedad, por lo que su evolución en las próximas horas será clave para definir su aparición en el 11 inicial.

¿Cuándo y a qué hora será el juego Irak vs. Bolivia?