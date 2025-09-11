Video De nada: todo lo que necesitas saber para comprar boletos del Mundial 2026

Nadie quiere perderse la Copa del Mundo del 2026 y es que en las primeras 24 horas de la apertura del registro para la compra de boletos se recibieron solicitudes de más de 200 países.

A través de un comunicado la FIFA dio a conocer que más un millón y medio de aficionados de 210 países se registraron para tener acceso a las entradas de la justa mundialista.

Los aficionados de Estados Unidos, México y Canadá, naciones sede del torneo, lideraron la demanda, seguidos por fanático de A rgentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

“La gran cantidad de inscripciones recibidas demuestra el enorme entusiasmo que ha despertado en todo el mundo la Copa Mundial de la FIFA 26 y hasta qué punto se convertirá en un hito en la historia del fútbol”, declaró Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Dicho registro para la preventa estará abierto hasta el 19 de septiembre y tras un proceso de selección aleatorio, los seleccionados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre donde se les indicará la fecha y hora para comprar las entradas.

Los aficionados podrán conseguir boletos para la fase de grupos desde los 60 dólares, las siguientes fases de la venta de entradas comenzarán en octubre.