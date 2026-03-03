Mundial 2026 A 100 días del Mundial 2026, el Empire State da el banderazo de salida en New York La Federación Mexicana de Futbol participó en el acto simbólico para la cuenta regresiva hacía la Copa del Mundo.

100 días del Mundial NY Imagen Cortesía - FMF

La Federación Mexicana de Futbol, participó en un acto simbólico en donde se inició la cuenta regresiva por los 100 días para que comience el Mundial 2026, de México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un comunicado, la Femexfut dio a conocer los pormenores del evento que se llevó a cabo en la Ciudad de New York, Estados Unidos con motivo de los 100 días que faltan para el Mundial.

Iñigo Riestra López, secretario general de la FMF representó a México en el encendido del Empire State Building de New York con los colores de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA.

“La presencia de la FMF en este acto reafirma el compromiso de México con la organización del Mundial y con la promoción de los valores del fútbol como herramienta de inclusión, unión y proyección internacional”.