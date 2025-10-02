    Estados Unidos

    Mauricio Pochettino habla del gran momento de Alejandro Zendejas con América

    El técnico de los Estados Unidos reveló la convocatoria del combinado nacional para los amistosos ante Australia y Ecuador.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Lo que debe hacer Zendejas para poder llegar al Mundial 2026

    Alejandro Zendejas brilló con golazo en el triunfo de América sobre Pumas el pasado fin de semana y este jueves se dio la convocatoria de la Selección de Estados Unidos.

    De cara a los partidos amistosos del USMNT en la Fecha FIFA de octubre ante Ecuador y Australia, el entrenador Mauricio Pochettino fue cuestionado sobre el jugador de las Águilas.

    El argentino, quien ha sido criticado por los resultados que ha conseguido con el cuadro de Las Barras y las Estrellas, aconsejó al mediocampista de cara a una convocatoria para el Mundial 2026.

    "Bueno, Alejandro ha tenido muy buen rendimiento, siempre ha estado nuestra idea, después las combinaciones siempre hacen que a veces un jugador u otro pueda estar o no estar, pero estamos muy contentos con él y esperemos que siga en esta línea.

    "Siempre depende, porque al final siempre decimos que va a depender del estado de forma que lleguen, porque al final la Copa del Mundo va a ser en un tiempo determinado y donde no va a haber mucho tiempo, entonces el desafío es llegar a ese momento en las mejores condiciones", dijo Pochettino.

    CONVOCATORIA DE ESTADOS UNIDOS PARA FECHA FIFA DE OCTUBRE


    Estos son los jugadores citados en el USMNT para los amistosos internacionales que tendrán en los siguientes días.

    • Porteros: Matt Freese (NYCFC), Chris Brady (Chicago Fire), Patrick Schulte (Columbus Crew) y Matt Turner (New England Revolution)
    • Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Cameron Carter Vickers (Celtic-SCO), Alex Freeman (Orlando City), Mark McKenzie (Tolouse-FRA), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace-ENG), Antonee Robinson (Fulham-ENG), Miles Robinson (FC Cincinnati)
    • Mediocampistas: Brenden Aaronson (Leeds United-ENG), Diego Luna (Real Salt Lake), Weston McKennie (Juventus-ITA), Aidan Morris (Middlesbrough-ENG), Cristián Roldán (Seattle Sounders), James Sands (St. Pauli-GER), Tanner Tessmann (Lyon-FRA), Malik Tillman (Bayer Leverkusen-GER)
    • Delanteros: Patrick Agyemang (Derby County-ENG), Folarin Balogun (AS Monaco-FRA), Christian Pulisic (AC Milan-ITA), Tim Weah (Olympique Marsella-FRA), Haji Wright (Coventry City-ENG), Alex Zendejas (Club América-MEX).
    Video ¡Listo para el Clásico! Zendejas anota golazo con los Estados Unidos

