Mauricio Pochettino, el técnico de la Selección de los Estados Unidos, fue entrevistado por TalkSPORT donde habló sobre la participación del Team USA en el próximo Mundial de Futbol.

Al cuestionarle, si de ganar el certamen l e daría el trofeo de la FIFA al presidente Donald Trump, no tendría problema alguno en hacerlo. “El mandatario no es muy aficionado al futbol, pero el evento es multitudinario”, agregó Pochettino.

Trump ha acudido a diversos eventos deportivos en donde ha sido ‘protagonista’ como lo fue en la final del Mundial de Clubes, en donde se quedó al lado de los jugadores del Chelsea y fue un momento que llamó la atención.