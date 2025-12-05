Victor Montagliani analiza de esta forma el Mundial 2026 para Concacaf

Preguntado por TUDN sobre los retos que tienen las selecciones de Concacaf que estarán en la Copa del Mundo, el directivo afirmó: “Para nosotros como Confederación el trabajo en los últimos ocho años es un gran trabajo de todos los equipos y las federaciones. Sí, la sede del Mundial son los tres grandes, pero también el trabajo de otras federaciones, como tenemos los casos de Haití y Curazao...son grandes historias”.

Sobre el caso de Curazao y Haití recalcó que la primera es una “ increíble historia”, por ser un “un país con población de poco más de 100.000 personas”.

“ Haití es otra historia, son cinco años que Haití no juega a casa por la situación política en el país. Esta verdaderamente es Concacaf: tenemos a México, tenemos a Estados Unidos, pero tenemos también la historia de los pequeños que están creciendo, las Eliminatorias fueron un drama increíble con todos ese equipos, pero mira, hoy estamos aquí para el sorteo y vamos a ver contra quiénes vamos a jugar”, racalcó.

Sin embargo, Montagliani destacó que lo más importante para él y para los equipos de la Concacaf será lo que suceda en el terreno de juego.

“ Los más importante para los tres países que van a organizar el torneo, que va a ser un éxito, es lo que lo que pase en la cancha, primero. Para México, para Estados Unidos o para Canadá, especialemnte, aunque hay otra posibilidad con Panamá. Es muy importante para el torneo, para el futbol de Concacaf que los tres pasen la fase de grupos”, dijo.

“Después de esto que cuando la gente del mundo viene a los tres países esperan tener una fiesta, que tengan todo listo, que todo esté tranquilo y que vayan a tener como se dice en inglés una 'party' y grandes partidos de futbol. Esto último para mí es la cosa más importante, la cancha”.