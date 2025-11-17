En conferencia de prensa previa a su encuentro amistoso ante Uruguay, selección ya clasificada al Mundial de 2026, Mauricio Pochettino, técnico de los Estados Unidos, afirmó que hay poco respeto hacia los futbolistas profesionales.

"Creo que hoy en día hay una falta de respeto muy grande para nosotros los profesionales, he visto la rueda de prensa de Costa Rica con el 'Piojo' Herrera".

PUBLICIDAD

El estratega incluso se refirió a lo sucedido con la Selección Mexicana en el TSM de Torreón, donde la afición abucheó al portero Tricolor y pidió la salida del técnico tras empatar sin goles ante Uruguay.

"También en México, Javier Aguirre, nominado para mejor entrenador del mundo y aún así nadie está contento".

Finalmente, Pochettino consideró que las redes sociales han contribuido ha que se le falte al respeto a ellos a fin de conseguir más interacciones en sus cuentas.