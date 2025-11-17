    Mundial 2026

    Mauricio Pochettino defiende a Javier Aguirre por abucheos ante Uruguay

    El técnico de los Estados Unidos considera que las redes sociales provocan la falta de respeto a los profesionales del futbol.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Pochettino explota para defender a Aguirre, 'Piojo' Herrera y Zendejas

    En conferencia de prensa previa a su encuentro amistoso ante Uruguay, selección ya clasificada al Mundial de 2026, Mauricio Pochettino, técnico de los Estados Unidos, afirmó que hay poco respeto hacia los futbolistas profesionales.

    "Creo que hoy en día hay una falta de respeto muy grande para nosotros los profesionales, he visto la rueda de prensa de Costa Rica con el 'Piojo' Herrera".

    PUBLICIDAD

    El estratega incluso se refirió a lo sucedido con la Selección Mexicana en el TSM de Torreón, donde la afición abucheó al portero Tricolor y pidió la salida del técnico tras empatar sin goles ante Uruguay.

    "También en México, Javier Aguirre, nominado para mejor entrenador del mundo y aún así nadie está contento".

    Finalmente, Pochettino consideró que las redes sociales han contribuido ha que se le falte al respeto a ellos a fin de conseguir más interacciones en sus cuentas.

    "Ganas partidos y siempre te buscan, yo creo que hay una gran falta de respeto hacia los profesionales, cualquiera hoy puede opinar y decir cosas que no tienen validez, pero hacen mucho ruido y a través de las redes sociales se puede fomentar".

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Conoce el FIFA Pass que ayudará a los aficionados para el Mundial 2026

    Conoce el FIFA Pass que ayudará a los aficionados para el Mundial 2026

    1 min
    'Chucky' Lozano es baja del México vs. Paraguay tras revelarse el grado de su lesión

    'Chucky' Lozano es baja del México vs. Paraguay tras revelarse el grado de su lesión

    1 min
    'Tala' Rangel rompe el silencio tras abucheos recibidos en el México vs. Uruguay

    'Tala' Rangel rompe el silencio tras abucheos recibidos en el México vs. Uruguay

    1 min
    Países Bajos vs. Lituania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Países Bajos vs. Lituania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Partidos hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias UEFA Mundial 2026 y NFL

    Partidos hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias UEFA Mundial 2026 y NFL

    Relacionados:
    Mundial 2026Estados UnidosMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX