Israel, sus equipos deportivos, siguen sufriendo en carne propia las protestas del mundo a favor de Palestina.

Ocurrió en la Vuelta a España, cuando manifestantes detuvieron al equipo israelí en distintas oportunidades y ahora jugadores de su selección de futbol han denunciado burlas e insultos en su juego de eliminatorias de la UEFA ante Italia del lunes pasado.

El duelo celebrado en el Nagyerdei Stadion de Hungría, al que por cierto muchos califican como el partido del año tras el triunfo de la Azzurra 4-5 que le volvió la vida en la eliminatoria, tuvo tensión desde el inicio cuando los ultras italianos dieron la espalda al himno israelí como protesta y enseñaron pancartas que a la letra decían "STOP".

Luego, tras el encuentro, según recoge el diario Marca de España, varios futbolistas se quejaron de distintas provocaciones por parte de sus rivales italianos entre ellos Eli Dasa.

" Nos insultaron y nos tomaron el pelo durante todo el partido", aseguró el defensa.

La cadena israelí Canal 12, también según Marca, reportó que el arquero Gianluigi Donnarumma hizo comentarios despectivos

al delantero Tai Baribo y al mediocampista Sagiv Yehezkel.

Hay que recordar que antes del duelo, incluso el director técnico, Gennaro Gattuso, del representativo italiano debió lidiar con las manifestaciones cuando sus vecinos de Corigliano-Rossano, donde nació, le pidieron que no se jugara el partido.

El campeón mundial en Alemania 2006, respondió solidario, pero tajante : " Soy un hombre de paz, espero que la paz reine en todo el mundo. Es doloroso ver a civiles y niños perder la vida, pero nuestro trabajo es otro", dijo.

Días después, incluso colocaron frente a su casa un letrero que decía: "Rino (su apodo), no se juega con quien asesina niños".