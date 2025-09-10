    Mundial 2026

    Pancartas de 'stop', burlas, insultos ofensas al himno: Israel denuncia a Italia

    Se asegura desde aquel país que sus futbolistas sufrieron burlas y comentarios despectivos en el partido de eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Israel estalla contra Italia tras humillaciones públicas: pancartas, insultos y más

    Israel, sus equipos deportivos, siguen sufriendo en carne propia las protestas del mundo a favor de Palestina.

    Ocurrió en la Vuelta a España, cuando manifestantes detuvieron al equipo israelí en distintas oportunidades y ahora jugadores de su selección de futbol han denunciado burlas e insultos en su juego de eliminatorias de la UEFA ante Italia del lunes pasado.

    PUBLICIDAD

    El duelo celebrado en el Nagyerdei Stadion de Hungría, al que por cierto muchos califican como el partido del año tras el triunfo de la Azzurra 4-5 que le volvió la vida en la eliminatoria, tuvo tensión desde el inicio cuando los ultras italianos dieron la espalda al himno israelí como protesta y enseñaron pancartas que a la letra decían "STOP".

    Luego, tras el encuentro, según recoge el diario Marca de España, varios futbolistas se quejaron de distintas provocaciones por parte de sus rivales italianos entre ellos Eli Dasa.

    " Nos insultaron y nos tomaron el pelo durante todo el partido", aseguró el defensa.

    La cadena israelí Canal 12, también según Marca, reportó que el arquero Gianluigi Donnarumma hizo comentarios despectivos
    al delantero Tai Baribo y al mediocampista Sagiv Yehezkel.

    Hay que recordar que antes del duelo, incluso el director técnico, Gennaro Gattuso, del representativo italiano debió lidiar con las manifestaciones cuando sus vecinos de Corigliano-Rossano, donde nació, le pidieron que no se jugara el partido.

    El campeón mundial en Alemania 2006, respondió solidario, pero tajante : " Soy un hombre de paz, espero que la paz reine en todo el mundo. Es doloroso ver a civiles y niños perder la vida, pero nuestro trabajo es otro", dijo.

    Días después, incluso colocaron frente a su casa un letrero que decía: "Rino (su apodo), no se juega con quien asesina niños".

    Video Resumen | ¡Partidazo de locura! Italia le remonta a Israel sobre la hora

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Oscar Pérez recuerda su increíble gol ante Corea del Sur

    Oscar Pérez recuerda su increíble gol ante Corea del Sur

    2 min
    Selección Mexicana cambiará sede a San Antonio para amistoso ante Paraguay

    Selección Mexicana cambiará sede a San Antonio para amistoso ante Paraguay

    2 min
    ¡Haaland imparable! Manita de Erling ante Moldavia

    ¡Haaland imparable! Manita de Erling ante Moldavia

    1 min
    Horario y dónde ver el Noruega vs Moldavia rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Noruega vs Moldavia rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Túnez, segunda selección de África en calificar para el Mundial 2026

    Túnez, segunda selección de África en calificar para el Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFAIsraelItalia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD