    Eliminatorias UEFA

    Italia, en un juegazo, vence sobre el final a Israel rumbo al Mundial 2026

    Con un doblete de Moise Kean y los tantos de Matteo Plitano, Giacomo Raspadori y Sando Tonali los italianos logran un triunfo clave en las Eliminatorias.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | ¡Partidazo de locura! Italia le remonta a Israel sobre la hora

    Italia logró un importante triunfo este lunes tras superar en un verdadero partidazo por 4-5 fuera de casa a Israel, partido de la Jornada 4 del Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

    Con un doblete de Moise Kean y los tantos de Matteo Plitano, Giacomo Raspadori y Sando Tonali, este último en el tiempo añadido, los italianos logran un triunfo clave.

    La victoria le permite a los de Gennaro Gattuso seguir en el segundo lugar d su grupo, ahora nueve puntos, a tres de Noruega que de momento a ganado sus cuatro encuentros.

    El triunfo frente a Estonia (5-0) había sido un espejismo. Israel, con presión e intensidad, puso en jaque a la ‘Azzurra’, que sobrevivió gracias al doblete de Kean, tres asistencias de Mateo Retegui y al tanto agónico de Tonali en el minuto 91.

    La pesadilla comenzó con un autogol de Manuel Locatelli al 16’, que abrió la locura. Antes del descanso, Kean igualó tras servicio de Retegui. En la reanudación, Peretz devolvió la ventaja a Israel con un zurdazo, pero la dupla Retegui-Kean respondió de inmediato.

    Italia dio vuelta al marcador con un gol de Politano y se distanció 2-4 gracias a Raspadori. Sin embargo, un segundo autogol, esta vez de Bastoni, reanimó a Israel, que alcanzó el empate 4-4 en el 89’ nuevamente por medio de Peretz.

    Cuando todo parecía perdido, Tonali apareció con un disparo en medio de un área abarrotada para sellar un triunfo de carácter. Italia “sobrevivió, casi sin saber cómo”, y sigue en carrera al Mundial, aunque Gattuso aún tiene mucho trabajo pendiente.


