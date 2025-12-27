    Mundial 2026

    Nigeria golea a Túnez, clasificada al Mundial 2026, y lidera en la Copa Africana

    Con soberbias actuaciones de Victor Osimhen y de Ademola Lookman, las Águilas nigerianas sacaron apurada victoria.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    La Selección de Túnez, clasificada en las eliminatorias de África al Mundial 2026, estuvo a punto de hacer tremenda hazaña en la segunda jornada de la Copa Africana de Naciones, pues estuvo a nada de empatar un juego cómodo de Nigeria, que ganaba 3-0.

    Victor Osimhen y Ademola Lookman se lucieron con goles y asistencias. En el caso del primero, anotó al 44’ a pase de Lookman, quien también asistió en el gol de Wilfred Ndidi al 50’ y luego marcó al 67’ ahora a pase de Osimhen.

    Por Túnez anotaron Montassar Talbi, al minuto 75, con remate de cabeza a servicio de Hannibal Meibri y a tres minutos del final marcó de penal Ali Abdi para el 3-2 definitivo.

    Con la victoria, la Selección de Nigeria se colocó como líder del Grupo C con seis puntos tras dos jornadas y dejó a Túnez como segundo con tres. Tanzania y Uganda le siguen con una unidad cada una.

    Para el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones, Nigeria, que busca meterse al Mundial 2026 tras alegar alineación indebida de RD Congo, que está en el Repechaje Intercontinental que se jugará en México, se medirá ante Uganda. Túnez cierra contra Tanzania.

    Cabe recordar que Nigeria ya está clasificada, pues no puede ser alcanzada i por Tanzania ni por Uganda. Clasifican las dos mejores selecciones de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares.

